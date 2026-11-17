به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ علی الحمدانی، فرمانده عملیات حشدالشعبی در منطقه فرات میانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: رسانه‌های معاند افکار عمومی را گمراه می‌کنند و تلاش دارند افکار عمومی را به سمت درگیری و رویارویی سوق دهند.

وی افزود: هرگز درگیری و رویارویی رخ نخواهد داد؛ چرا که نیروهای امنیتی از جمله حشدالشعبی، پلیس فدرال و ارتش عراق در یک سنگر واحد علیه تروریسم جنگیدند.

الحمدانی اشاره کرد: در شهر النصر، یگان‌هایی از تیپ پلیس فدرال و ارتش عراق، علاوه بر نیروهایی از حشدالشعبی، مستقر هستند.

فرمانده عملیات فرات میانه حشد الشعبی همچنین گفت که نیروهای مستقر در شهر النصر برای استقبال از نیروهای پلیس انرژی به‌منظور بررسی خط لوله، همکاری کامل دارند و آمادگی خود را برای ارائه پشتیبانی لجستیکی در عملیات حفاری در دو طرف خط لوله و انجام بررسی‌های موردنظر اعلام کرده‌اند.

..................

پایان پیام/