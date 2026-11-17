به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لطیفه الحسینی، روزنامه‌نگار لبنانی، در تحلیلی درباره احکام صادر شده برای علمای بحرین، به اظهارات سید طاهر الموسوی، از مسئولان جمعیت «الوفاق» این کشور استناد کرده است.

الموسوی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره ماهیت احکام صادره برای ۶۴ عالم و شخصیت دینی بحرینی، تصریح کرد: آنچه امروز در قالب صدور احکام سنگین و بی‌سابقه در حال رخ دادن است، فراتر از یک رای قضایی است، چرا که در اصل هیچ پرونده‌ای وجود ندارد.

وی افزود: این احکام، سیاسی است و با انگیزه‌های مذهبی صادر شده است. این احکام افراد را محاکمه نمی‌کند، بلکه اندیشه و هویت اصیل یک ملت را هدف گرفته است. این احکام خطاب به خود علمای محکوم نیست، بلکه پیامی به تمام ملت بحرین است؛ ملتی که از غزه و فلسطین حمایت می‌کند و با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های غربی که از کشتار و نسل‌کشی در غزه پشتیبانی می‌کنند، مخالف است.

وی با اشاره به اینکه تاریخ صدور حکم از ۲۲ نوامبر به ۱۶ نوامبر جلوتر افتاده است، این اقدام را مرتبط با تحولات منطقه‌ای و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: از همان ابتدا، بازداشت‌ها نیز با همین انگیزه‌های منطقه‌ای صورت گرفته بود. بنابراین آنچه رخ داده، ماهیتی کاملاً سیاسی دارد و با انگیزه‌های مذهبی همراه است و به دور از هرگونه عدالت و منطق قضایی صورت گرفته است.

الموسوی اظهار داشت: این پرونده بر پایه مبانی غیردقیق بنا شده و اساساً «نحوه تفکر، عمل و اعتقاد» محکومان، موضوع محاکمه قرار گرفته است.

علمای بحرین؛ سرمایه‌های اجتماعی و ملی

وی با اشاره به نقش چندبعدی علمای دینی تأکید کرد: علمای بحرین علاوه بر تخصص دینی، در عرصه‌های خیریه، اجتماعی، تربیتی و آموزشی نیز نقش گسترده‌ای ایفا می‌کنند و در افزایش آگاهی عمومی و پرورش نسل متعهد و میهن‌دوست بحرینی سهیم هستند. این سرمایه انسانی، یک اعتبار ملی است که نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد یا از بین برد.

این مسئول جمعیت وفاق، هدف قرار دادن علما را فراتر از شخصیت‌های حقیقی آنان دانست و گفت: آنچه رخ داده، تعرض به روح، تاریخ، جغرافیا و آینده بحرین و ارزش‌هایی است که این علما نماینده آن بودند؛ ارزش‌هایی چون وحدت، همبستگی، یاری مظلومان و دفاع از غزه. آنان امروز محاکمه می‌شوند، چون با پروژه مورد نظر رژیم بحرین، از جمله سازش با دشمن صهیونیستی و حمایت از ظالم علیه مظلوم، همسو نیستند و همین موضوع برای رژیم غیرقابل تحمل است.

الموسوی با اشاره به سابقه طولانی پیگیری حقوقی پرونده بحرین در مجامع بین‌المللی تصریح کرد: ارتباط میان پرونده بحرین و نهادهای بین‌المللی به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد؛ نخستین بیانیه عفو بین‌الملل درباره شکنجه در زندان‌های بحرین در سال ۱۹۷۴ منتشر شد. با این حال، این نهادها تحت تأثیر منافع قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا، قرار دارند و منافع سیاسی را بر شعارهای حقوق بشری و دموکراسی مقدم می‌دارند.

وی تأکید کرد که این پرونده در مجامع بین‌المللی زنده خواهد ماند و ملت بحرین به تلاش‌های مدنی، رسانه‌ای و حقوقی خود ادامه خواهد داد.

الموسوی درباره وضعیت علمای زندانی گفت: علمای بحرین چه در داخل و چه در خارج از زندان، رهبران این جامعه هستند و مسیر را ترسیم می‌کنند. بر اساس اطلاعات رسیده، آنان پس از صدور این احکام ظالمانه لبخند زدند که نشان‌دهنده شخصیت، نفوذ و تعامل آنان با تصمیمات ظالمانه و جفاکارانه رژیم است. من معتقدم که علما این زندان را به مدرسه‌ای برای ما، برای نسل‌ها و برای فرزندان بحرین تبدیل خواهند کرد. این موضوع جدیدی نیست؛ علمای بحرین بیش از ۱۰۰ سال است که بازداشت می‌شوند و زنجیره‌ای از علما به زندان رفته و بیرون آمده‌اند.

وی در پایان، ارتباط دادن بازداشت‌ها و احکام از سوی رژیم بحرین به رقابت‌های منطقه‌ای میان ایران و کشورهای خلیج فارس را نشانه عجز این رژیم در مدیریت پرونده‌های ملی دانست و افزود: پرونده‌های داخلی نباید بهانه‌ای برای تسویه‌حساب با شهروندان و علمای شیعه باشد. دولت بحرین باید بحران‌های خود را دور از انتقام‌جویی از جامعه، سرکوب سیاسی و استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای مجازات شهروندان حل و فصل کند.

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