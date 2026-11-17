به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت پیام آیت‌الله فقیهی به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر و عالم ربانی حضرت آیت الله وحیدخراسانی (قدس سره) بدین شرح است:

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهماالسلام:

«إِذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الإسلام ثلمة لایسدُّها شیء»

ارتحال عالم ربّانی و وارسته، مرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، حضرت آیت‌ الله‌ العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدس الله نفسه الزکیة، ضایعه‌ای دردناک است که قلوب همه اهل ولا را جریحه‌دار نمود؛ إنا لله و إنا الیه راجعون.

آن بزرگ‌مرد عرصه فقاهت و ولایتمداری، عمر شریف خویش را در راه تعمّق در معارف وحیانی، تحقیق در میراث گران‌سنگ فقه و اصول، و تعلیم و تربیت نسل‌هایی از علما و فضلا سپری کرد.

در شخصیت علمی ایشان، صلابت استدلال و دقت نظر فقهی با شور و سوز برخاسته از محبت و معرفت اهل‌بیت علیهم‌السلام پیوندی عمیق داشت؛ پیوندی که نشان می‌داد فقاهت، هرگاه با حقیقت بندگی و ولایت عجین شود، از محدوده دانش و استنباط فراتر می‌رود و به رسالتی برای صیانت از دین و هدایت جامعه تبدیل می‌شود.

یکی از جلوه‌های ممتاز شخصیت آن مرجع فقید، اهتمام کم‌نظیر به تعظیم شعائر الهی و احیای امر اهل‌بیت علیهم‌السلام، به‌ویژه پاسداشت مقام و مظلومیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها بود. بی‌تردید، فقدان چنین شخصیتی تنها فقدان یک مرجع بزرگوار تقلید نیست؛ بلکه فقدان بخش مهمّی از سرمایه تاریخی و معنوی حوزه‌های علمیه و محرومیت از حضور شخصیتی است که سالیان متمادی، چراغ تحقیق و تدریس و ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام را فروزان نگاه داشته بود.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر منوّر و مقدّس حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنا فداه، رهبری معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم، حوزه‌های علمیه، عموم شیعیان و به ویژه بیت شریف و فرزندان مکرّم و دانشمند ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حقّ تعالی، علوّ درجات و حشر با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برای آن عالم ربّانی، و صبر و اجر برای بازماندگان معزّز مسئلت دارم.

محسن فقیهی

۷ جمادی الثانیة ۱۴۴۸

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