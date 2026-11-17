به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع اهل‌بیت هندوستان با صدور پیامی، ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی را تسلیت گفت و از جایگاه علمی، خدمات حوزوی و نقش این مرجع عالی‌قدر در اعتلای معارف اهل‌بیت(ع) تجلیل کرد. متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

ارتحال ملکوتی مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، فقیه ژرف‌اندیش، استاد برجسته حوزه‌های علمیه و احیاگر معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس سره)، موجب تأثر و اندوه عمیق جامعه علمی و دینی جهان اسلام، به‌ویژه حوزه‌های علمیه و پیروان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام گردید.

آن فقیه فرزانه عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای معارف اسلامی، تحقیق و تدریس علوم اهل‌بیت علیهم‌السلام، ژرف‌کاوی در مبانی فقه و اصول و تربیت عالمان و اندیشمندان دینی سپری نمود. آثار علمی، اندیشه‌های ژرف و خدمات ماندگار ایشان، میراثی گران‌بها برای حوزه‌های علمیه و نسل‌های آینده خواهد بود.

مجمع اهل‌بیت هندوستان این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید، به‌ویژه فرزند گرامی ایشان حضرت آیت‌الله محسن وحید خراسانی و دیگر اعضای بیت مکرم و بازماندگان محترم، صمیمانه تعزیت و تسلیت عرض می‌نماید.

از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم آن عالم ربانی را با حضرات محمد و آل محمد علیهم‌السلام محشور فرماید، درجات معنوی ایشان را متعالی گرداند و به بیت شریف، بازماندگان و ارادتمندان آن فقید سعید، صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

والسلام علی عباد الله الصالحین

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