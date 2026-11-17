به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین وبینار بین‌المللی با عنوان «مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا» با حضور اندیشمندان، علما و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام از کشورهای مختلف برگزار شد و سخنرانان به تبیین ابعاد شخصیتی، اندیشه‌های تقریبی و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداختند.



مولانا حبیب‌الرحمن نیازی، متولی خانقاه جیپور هند؛ یک شیعه واقعی نمی‌تواند نسبت به اهل سنت بی‌اعتنا باشد و یک سنی واقعی نیز نمی‌تواند نسبت به شیعه بی‌اعتقاد باشد. باید معنای واقعی تشیع و پیروی از حضرت علی(ع) و اهل‌بیت(ع) را درک کنیم و از پیش‌داوری و اختلاف‌افکنی بپرهیزیم. رهبر شهید امت، در طول دهه‌ها فعالیت خود هرگز از این مسیر عقب‌نشینی نکردند و با وجود امکان ترک ایران و زندگی در شرایطی امن، پنهان‌شدن را انتخاب نکردند و شهادت را پذیرفتند. ایشان آماده بودند جان خود را در راه اتحاد فدا کنند، اما از این آرمان دست نکشیدند. امروز نیز وظیفه ماست که پایه‌های این اتحاد را مستحکم‌تر کنیم.



مولانا نیازی با انتقاد از رویکردهای تکفیری و صدور شتاب‌زده احکام کفر علیه دیگر مسلمانان خاطرنشان کرد: نباید صرفاً به دلیل اختلافات مذهبی، یکدیگر را تکفیر کنیم. اختلافات اعتقادی میان مسلمانان وجود دارد، اما این اختلافات نباید مانع همبستگی آنان شود یا به‌عنوان تهدیدی علیه باورهای یکدیگر تلقی شود. مسلمانان باید ضمن پایبندی به اعتقادات خود، اصل مشترک اسلام را در اولویت قرار دهند؛ چراکه پیش از شیعه یا سنی بودن، همگی مسلمان هستیم و به اصل «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله» اعتقاد داریم.



سمیره زیدان السعدی دبیر جمعیت خیریه نورالیقین فلسطین؛ حمایت از آرمان فلسطین و مخالفت با اشغالگری اسرائیل را از ویژگی‌های اصلی مواضع سیاسی شهید آیت‌الله خامنه‌ای بود. فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی نیست، بلکه مسئله ملتی است که برای آزادی، کرامت و حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می‌کند. مواضع شهید آیت‌الله خامنه‌ای درباره لبنان مرتبط با حمایت از مقاومت این کشور و روابط با حزب‌الله است. برای مردم جنوب لبنان، زمین تنها خاک نیست، بلکه خانه‌های پدران، درختان زیتون، خاطرات خانواده‌ها و رؤیای کودکان برای آینده‌ای امن است. وحدت امت به معنای از میان بردن اختلاف‌ها نیست، بلکه باید اختلافات را به فرصتی برای گفت‌وگو تبدیل کرد و بر اصولی همچون مخالفت با ظلم، یاری مظلوم و پاسداشت کرامت انسان توافق داشت.



استاد شیخنالو، شیخ طریقه مریدیه در سنگال؛ امام خامنه‌ای (ره) در جایگاه رهبر جبهه مقاومت و حامی اصلی جریان‌ها و برنامه‌های آن، در برابر سکوت جهانی نسبت به نسل‌کشی ایستادند و در برابر سلطه‌طلبی آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی نکردند. با وجود آگاهی از آغاز توطئه‌های منطقه‌ای و تهدیدهایی که ایران را نیز هدف قرار داده بود، رهبر شهید بر تثبیت معادلات، روشن‌کردن مواضع و تداوم مسیر مقاومت تأکید داشتند.

ایشان در بیان مواضع خود در برابر پیشوایان کفر و برجسته‌ترین رهبران محور استکبار جهانی در عصر حاضر، از صراحت و شجاعتی برخوردار بودند که کمتر کسی در جهان از آن برخوردار بود. این ویژگی به‌ ویژه در سخنان ایشان درباره دونالد ترامپ آشکار بود و همین مسئله موجب می‌شد دوستان و حتی دشمنان درباره سرچشمه قدرت و استواری ایشان پرسش کنند. منشأ چنین استقامت و صلابتی چه بود؟ «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی»؛ به‌درستی که پروردگارم با من است.

مفتی عبدالحمید منصوری، معاون رئیس کمیته ملی همبستگی پاکستان؛ ‌شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در دوران حیات خود همواره برای وحدت و یکپارچگی امت اسلامی تلاش می‌کردند و هر سال با برگزاری مراسم وحدت در ماه ربیع‌الاول در ایران، از شخصیت‌ها و نمایندگانی از کشورهای مختلف دعوت می‌کردند تا زمینه همبستگی و اتحاد بیشتر میان مسلمانان فراهم شود. این موضوع خواسته قلبی و آرمان ایشان بود که تمام امت اسلامی اختلافات خود را کنار بگذارند و با تفاهم و اتحاد در کنار یکدیگر زندگی کنند.



علی ابوالخیر، نویسنده و پژوهشگر مصری؛ امام شهید از شخصیت‌های تاثیرگذار در انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ بودند. ایشان همچنین در جنگ هشت ساله در برابر صدام حسین که به پیروزی ایران در برابر آمریکا، اتحادیه جماهیر شوروی و کشورهای حامی صدام منجر شد، نقش‌آفرینی کردند.

این پژوهشگر مصری با اشاره به نقش شهید آیت‌الله خامنه‌ای در احیای مسئله قدس و بزرگداشت آن به صورت هرساله در روز جهانی قدس، گفت: ایشان شاهد تفرقه در میان مسلمانان بودند و می‌دانستند که تنها امری که مسلمانان را گردهم می‌آورد، مسئله قدس و مبارزه با رژیم صهیونیستی است، لذا از گروه‌های مقاومت در منطقه حمایت کرده و در لبنان، فلسطین، یمن و عراق پیروز شدند. ایشان دوشادوش امام خمینی(ره) در تاسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تهران به عنوان امتداد دارالتقریب در مصر تلاش کردند.



محمد بردی فعال رسانه‌ای لبنان؛ بصیرت رهبر شهید در سه حوزه دینی، سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است. اهتمام ویژه به قرآن کریم و تأکید بر ضرورت قرار دادن قرآن به‌ عنوان معیار شناخت و معرفت دینی، از جلوه‌های برجسته این ویژگی بود. همچنین ایشان سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را منظومه‌ای جامع و کامل می‌دانستند که حقیقت بندگی را در کنار ارزش‌هایی همچون روحیه انقلابی، جهاد و پایداری تبیین می‌کند. بصیرت سیاسی ایشان در عرصه‌های مختلف آشکار شد که رهبر شهید شناخت عمیقی از ماهیت دشمن، اهداف و شیوه‌های آن داشتند و فریب تحرکات و مانورهای سیاسی و رسانه‌ای دشمن را نمی‌خوردند؛ مانورهایی که ممکن بود افرادی را که شناخت دقیقی از ماهیت دشمن و ابعاد تقابل نداشتند، دچار اشتباه کند.



وی در ادامه، بصیرت اجتماعی را سومین جلوه بصیرت ایشان برشمرد و افزود: اگرچه نظریه «جهاد تبیین» از دیدگاه‌های برجسته امام خامنه‌ای (ره) در این حوزه است، اما اندیشه‌های ایشان به این موضوع محدود نمی‌شود. تبیین نقش معلم در شکل‌گیری شخصیت انسان، تأکید بر ضرورت حضور عالمان دینی در عرصه‌های اجتماعی، تبیین جایگاه زن در اسلام و محوریت جوانان در تحقق اهداف و آرمان‌های اسلامی، از دیگر جلوه‌های بصیرت اجتماعی ایشان به شمار می‌رود.

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