به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام دکتر سعید جازاری، رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر شیعیان آیت الله العظمی «حسین وحید خراسانی» را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

رحلت جانگداز و ملکوتی رکنی از ارکان فقاهت عصر حاضر، فقیه ربانی و مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی (قدس الله نفسه الزکیه)، صدمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکر جامعهٔ متدینین و حوزه‌های علمیه وارد ساخت. این ضایعهٔ مؤلمه را به ساحت منور ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، عموم مؤمنان و بیت مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن فقید سعید، مصداق بارز «عالم ربانی» بود که عمر پربرکت خویش را در سنگر تبیین معارف عالیهٔ ثقلین، تحکیم مبانی مذهب و صیانت از اصالتِ سنّت سپری نمود. شخصیت برجستهٔ ایشان، آینه‌ تمام‌نمای زهد، اخلاص، صلابت در دین و تعبد ژرف به محضر اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) بود.

از خصوصیات شاخص آن مرجع فقید که الگوی مسلم شاگردان مکتب امام صادق (علیه السلام) در عرصهٔ وعظ و خطابه بود، اهتمام و تأکید خاص به امر اقامهٔ شعائر دینی، نشر روایات مبارکه و خصوصاً ترویج فرهنگ سترگ مظلومیت و عظمت مقام صدیقهٔ کبری، حضرت فاطمهٔ زهرا (سلام‌الله علیها) به‌عنوان «أم الأئمه» بود؛ حرکتی مستمر و پربرکت که در طول دهه‌های متمادی، محافل مذهبی و دل‌های مشتاقان را به این سنت مقدسه الفت بخشید. دغدغه‌ دائمی آن فقیه بیداردل، تذکر پیوسته به ضرورت تمسک به ذیل عنایت حضرت صاحب‌الامر (روحی لتراب مقدمه الفدا) و پاسداری از حریم ولایت بود که منظومه‌ای فکری و عملی از علم و عمل را به یادگار گذاشت.

بی‌شک، فقدان آن اسوهٔ علم و معرفت، ثلمه‌ای است که به‌سهولت تدارک و جبران نخواهد گردید؛ اما یاد، اندیشه و آثار ماندگار ایشان همواره مشعل‌راه اهل تولّی و تبرّی خواهد بود. از درگاه خداوند متعال برای آن روح بلند، علو درجات و محشور شدن با اجداد طاهرینش، و برای بیت مکرم، شاگردان و ارادتمندان ایشان اجر جزیل و صبر جمیل مسألت دارم.

«عاش سعیداً و مات سعیداً»

سعید جازاری معمویی

رئیس دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)

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