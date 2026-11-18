به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخارووا با ابراز تأسف به‌خاطر تشدید تنش‌ها در خلیج فارس خواستار توقف درگیری‌ها پیرامون ایران شد.

وی در نشست خبری امروز بیان کرد: «با تأسف، شاهد موج جدیدی از تنش در منطقه خلیج فارس هستیم: در روزهای اخیر طرف‌های درگیر حملات تازه‌ای به یکدیگر انجام دادند. اصابت‌هایی به جزیره قشم ایران و همچنین به خاک بحرین ثبت شده است.»

دیپلمات روس افزود: «این‌گونه حملات، نقض آشکار حاکمیت و امنیت کشورهای این منطقه است و متأسفانه به تلفات انسانی و خسارات مادی می‌انجامد.»

زاخارووا انگشت اتهام را به سمت آمریکا گرفت و گفت: «روسیه بار دیگر از همه طرف‌های رویارویی کنونی، به‌ویژه آغازگران آن یعنی آمریکا، می‌خواهد که فوراً درگیری‌ها را متوقف کنند. حملات به غیرنظامیان و هرگونه حمله به تأسیسات غیرنظامی، از جمله حملات به خاک کشورهای عربی خلیج فارس، را کاملاً غیرقابل‌قبول می‌دانیم.»

روسیه بارها تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کرده است و در عین حال، نسبت به حملات به کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکایی موضع گرفته است.

پیش‌ازاین کاردار موقت روسیه در سازمان ملل آنا اوستینیوا با انتقاد از حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این اقدامات را عامل اصلی تشدید تنش‌ها در منطقه دانست و تأکید کرد که حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و زیرساخت‌های غیرنظامی هیچ کشوری پذیرفتنی نیست.

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