به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران در حملات پهپادی بامدادی و در پاسخ به اقدامات متجاوزانۀ آمریکا، پایگاه‌های نظامی این کشور در کویت و بحرین را هدف قرار داد. در این حملات، پایگاه آمریکایی علی‌السالم در کویت و چند موضع نظامی آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بامداد امروز، پهپادهای رزمی انهدامی این ارتش، سامانه‌های پدافندی پاتریوت و سکوهای پرتاب پهپاد و موشک ارتش آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت را هدف قرار دادند.

در اطلاعیه ارتش، پایگاه هوایی علی‌السالم از مراکز مهم ترابری هوایی و محل ورود نیروهای نظامی آمریکا به غرب آسیا معرفی شده که در راهبرد نظامی و لجستیکی این کشور در منطقه نقش محوری دارد.

وزارت کشور بحرین نیز با صدور هشدار امنیتی درباره وجود خطر، از شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن حفظ آرامش، به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند و برای حفظ ایمنی عمومی، اخبار و اطلاعات را از طریق کانال‌های رسمی دنبال کنند.

برخی منابع از اصابت مستقیم و دقیق چندین فروند پهپاد به یکی از پایگاه‌های آمریکا در بحرین و زبانه کشیدن شعله‌های آتش خبر می‌دهند.

به گفته این منابع، پایگاه هوایی «عیسی» هدف اصابت پهپادها قرار گرفته است.

همچنین یک منبع رسانه ای از مجروح شدن شماری از نیروهای آمریکایی در پی بمباران پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین خبر داد.

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