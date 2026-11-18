به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاریان در پیامی به مناسبت ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، این ضایعه را ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در ساحت علم و فقاهت و مصیبتی جانکاه برای جامعه شیعه دانست و با اشاره به جایگاه علمی و معنوی این مرجع فقید، از احاطه کم‌نظیر ایشان بر علوم فقه و اصول، جامعیت در معارف اسلامی و اهتمام ویژه در دفاع از حریم امامت و ولایت تجلیل کرد.

متن پیام تسلیت استاد انصاریان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

ارتحال زعیم عالی‌مقام شیعه، مرجع بزرگ جهان تشیع، فقیه اصولی، محقق متتبع، استاد برجسته حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی اعلی‌الله مقامه الشریف، ضایعه‌ای عظیم و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در ساحت علم و فقاهت و مصیبتی جانکاه برای جامعه شیعه است.

آن فقیه عظیم‌الشأن، از نوادر روزگار و از چهره‌های ممتاز تاریخ شیعه به شمار می‌رود.

احاطه کم‌نظیر بر دانش نورانی فقه و اصول، جامعیت علمی بر معارف اسلامی و اهتمام ویژه در دفاع از حریم امامت و ولایت، جایگاهی رفیع برای آن شخصیت بزرگوار در میان مراجع و عالمان معاصر به وجود آورده بود.

حوزه‌های علمیه در فقدان آن بزرگ‌مرد فقاهت و معارف، بی‌تردید یکی از ارزشمندترین پشتوانه‌های خود را از دست داده‌اند. این فقیر که سالیانی افتخار تلمذ و بهره‌مندی از محضر پربرکت آن عالم بزرگوار را داشته‌ام، با اندوهی عمیق و کمال تأثر، این مصیبت جبران‌ناپذیر را به محضر مقدس حضرت بقیةالله‌الاعظم ارواحنا فداه، مراجع عظام تقلید، مقلدان و ارادتمندان، بیت مکرم، آقازادگان معزز و به‌ویژه حضرت آیت‌الله حاج شیخ محسن وحید دامت برکاته تسلیت عرض می‌کنم و از پیشگاه حق، علو درجات، رحمت واسعه و رضوان الهی را برای آن بزرگ‌مرد مسئلت می‌نمایم.

وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیّاً

حسین انصاریان

۲۶ آبان ۱۴۰۵

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