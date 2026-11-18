به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در پی صدور احکام سنگین از سوی دادگاه عالی کیفری بحرین شکل گرفت که طی آن ۶۴ شهروند شیعه، از جمله ۵۷ روحانی، به اتهامات ساختگی به حبس ابد و یا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

شیخ «عبدالله الدقاق» از علمای دینی بحرین، مدیر حوزه‌های علمیه بحرینی‌ها در ایران و فعال سیاسی و اجتماعی این کشور است که نام او در پرونده رژیم آل‌خلیفه علیه علمای بحرین دیده می‌شود و به‌صورت غیابی محاکمه شده است و در شمار محکومان به حبس ابد قرار دارد.

وی با اشاره به اقدام عجولانه آل خلیفه در تسریع زمان محاکمه علمای بحرینی در گفت وگو با ابنا گفت: آل خلیفه بعد از آن که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در بحرین روز جمعه گذشته و در حمله نظامی دوم روز یکشنبه گذشته پایگاه اصلی هوایی و پایگاهی که در آن فرودگاه اختصاصی پادشاه بحرین قرار دارد توسط ایران مورد هدف قرار گرفت، تصمیم به جلو انداختن زمان محاکمه علمای بحرین گرفت و این دادگاه را زودتر از موعد اصلی برگزار کرد.

وی ادامه داد: هدف حقیقی و پشت پرده این محاکمه انتقام از علمای بحرین و تلاش برای حفظ اوراق دشمنی خود با جمهوری اسلامی ایران است تا با این بهانه شیعیان بحرین را بیشتر در تگنا و سختی قرار دهد.

الدقاق با اشاره به پیامدهای این اقدام ظالمانه آل خلیفه ادامه داد: بدون شک این احکام دارای پیامدهای پیش بینی شده و مورد انتظار است، چرا که این احکام ظالمانه رابطه بین مردم و حکومت را تغییر می دهد و شکافی عمیق بین آل خلیفه و ملت غیور و بزرگ بحرین ایجاد می کند.

روحانی بحرینی افزود: این محاکمه ها به نوبه خود صلح مدنی را در بحرین محدود می کند به ویژه آنکه پایگاه تشیع در بحرین یعنی جناب آیت الله مجاهد شیخ عیسی قاسم (روحی فداه )را هدف قرار داده است و در نتیجه این محاکمه بزرگترین مولفه شیعه در جامعه بحرین که شیعه جعفری است را هدف قرار داده است.

الدقاق تاکید کرد: خیلی روشن و واضح است که رابطه بزرگی بین حمله ایران به پایگاه آمریکا روز جمعه و یکشنبه گذشته و به جلو افتادن برگزاری دادگاه و محاکمه علما وجود دارد و پیش از این قرار بود دادگاه در ۲۲ نوامبر برگزار شود اما حمله موثر ایران در روز یکشنبه باعث شد حکومت این محاکمه را ۱۶ نوامبر برگزار کند و روشن است این یک واکنش انفعالی و احساسی است و در واقع یک محاکمه سیاسی است که شورای عالی دفاع بحرین در آن تصمیم می گیرد اما با پوشش و در لباس محاکمه قضایی انجام شده است.

وی با اشاره به بیانیه اخیر آیت الله شیخ عیسی قاسم خطاب به مردم بحرین گفت: آیت الله مجاهد شیخ عیسی قاسم در بیانیه خود این احکام را ظالمانه خواند و تاکید کرد چنین احکامی موجب عقب نشینی مردم بحرین نمی شود، بلکه روحیه حماسی آنها را بیشتر می کند و به سوی جهاد و اعتلای کلمه الله تعالی سوق می دهد و در پیامی به مردم و علمای بحرین اعلام کردند این محاکمه سختگیرانه و ظالمانه موجب افزایش عزم و اراده مردم و ادامه راه و اصرار بر مطالبه حقوق مشروع و عادلانه شان تا تحقق تمامی درخواست های برحقشان می شود.

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