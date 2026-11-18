به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روز گذشته (سه‌شنبه ۲۶ آبان) در سخنرانی حدود ۹۰ دقیقه‌ای خود در دانشگاه کابل گفت که مردم افغانستان باید از یک مذهب و مسیر فقهی پیروی کنند و مدعی شد که بر اساس شریعت، در این کشور همه باید حنفی باشند.

او در بخشی از سخنانش گفت: «امام راه انتخاب می‌کند و براساس آن، در افغانستان همه مردم پیرو مذهب حنفی خواهند بود و عمل به مذهب شافعی ناروا است.» آخوندزاده همچنین تأکید کرد که مردم باید بر یک قول و مسیر فقهی گردهم آیند. این سخنان در فایل صوتی منتشرشده از سوی رسانه‌های وابسته به طالبان بازتاب یافته است.

این سخنرانی در چارچوب نشستی با عنوان «بررسی علمی و پژوهشی تأثیر فرمان‌های رهبر طالبان» در دانشگاه کابل مطرح شد. رسانه‌های طالبان گزارش داده‌اند که این نشست با حضور مقام‌های ارشد این گروه، عالمان دینی، استادان دانشگاه و پژوهشگران برگزار شده است.

خبرگزاری باختر شمار شرکت‌کنندگان در مراسم افتتاحیه را حدود سه هزار نفر اعلام کرده است. در همین نشست، شماری از عالمان دینی نیز عنوان «شیخ‌الاسلام» را به آخوندزاده داده‌اند؛ موضوعی که رسانه‌های طالبان آن را به‌عنوان بخشی از گزارش‌های مربوط به این گردهمایی منتشر کردند.

اظهارات رهبر طالبان درباره حنفی‌بودن همه مردم افغانستان در حالی بیان می‌شود که ترکیب مذهبی این کشور یکدست نیست. هرچند بخش بزرگی از جمعیت افغانستان اهل سنت و پیرو مذهب حنفی هستند، شیعیان نیز از گروه‌های مذهبی مهم این کشور به شمار می‌روند. پیروان تشیع در افغانستان عمدتاً از میان قوم هزاره‌اند، اما در میان تاجیک‌ها، قزلباش‌ها و دیگر اقوام نیز شیعیان حضور دارند. افزون بر شیعیان دوازده‌امامی، جامعه اسماعیلی نیز در بخش‌هایی از افغانستان زندگی می‌کند.

سابقه محدودیت‌ها بر جامعه شیعه

پیش از این نیز برخی مقام‌های طالبان، از جمله وزیر تحصیلات عالی این گروه، اظهاراتی درباره وجود یک مذهب در افغانستان مطرح کرده بودند. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار تصمیم‌های طالبان درباره ساختار حقوقی و مذهبی کشور، نگرانی‌هایی را درباره جایگاه پیروان مذاهب غیرحنفی ایجاد کرده است.

در دوره حکومت پیشین افغانستان، مذهب جعفری در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بود و قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز برای رسیدگی به مسائل خانوادگی و حقوقی پیروان این مذهب تصویب شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار حقوقی دوره جمهوری کنار گذاشته شد و قانون اساسی پیشین از اعتبار اجرایی افتاد؛ در نتیجه، سازوکار قانونی پیشین برای به‌رسمیت‌شناختن و رسیدگی به احوال شخصیه شیعیان نیز عملاً از چرخه اجرا خارج شد.

در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره محدودیت فعالیت‌های مذهبی شیعیان و فشار بر جامعه اسماعیلی افغانستان منتشر شده است. هم‌زمان، گزارش‌های تازه از بازداشت روحانیان شیعه در دو استان هرات و بامیان حکایت دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، طالبان در هرات دو روحانی شیعه به نام‌های محمدجواد رجب‌زاده و محمدآقا روحانی را پس از برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بازداشت کردند. این دو روحانی پس از دو روز و بنا بر گزارش منابع، با گرفتن تعهد مبنی بر برگزارنکردن مراسم مشابه در آینده آزاد شدند.

همچنین منابع محلی در بامیان به رسانه‌ها گفته‌اند که استخبارات طالبان چهار روحانی شیعه، از اعضای هیئت نظارت بر حوزه‌های علمیه این استان، را هنگام توزیع شهریه طلاب در شهرستان پنجاب بازداشت کرده است. به گفته این منابع، دو نفر از بازداشت‌شدگان «فصیحی» و «مطهری» هستند و طالبان تاکنون درباره علت بازداشت این روحانیان توضیحی ارائه نکرده‌اند.

این تحولات در کنار اظهارات آخوندزاده درباره حنفی‌بودن همه مردم افغانستان، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره رویکرد طالبان به تنوع مذهبی و حقوق پیروان مذاهب دیگر در این کشور مطرح کرده است.

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