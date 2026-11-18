به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش در حاشیه بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم، ضمن قدردانی از مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، گفت: بنیاد اقدامات ارزشمندی برای ثبت، ضبط، حفظ و قابل استفاده شدن اسناد و مدارک مربوط به دفاع مقدس اول، دوم و سوم انجام داده است.

وی افزود: مستندات جنگ‌های اخیر در این نمایشگاه به‌خوبی به نمایش گذاشته شده است. حقیقتاً دستاورد این نمایشگاه بسیار ارزشمند و همه بخش‌های آن قابل استفاده است.

فرمانده کل ارتش درخصوص تحولات منطقه، گفت: مردم ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی هر بار که با تهاجم دشمن مواجه شدند، با قوت و ایستادگی با آن برخورد کردند و توانستند هر بار دشمن را ناکام بگذارند. نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که در شعار بارها گفته‌اند، در عمل نیز همین کار را انجام دادند و به‌عنوان فدایی ملت، در هر سه دفاع مقدس، پای‌بند به دفاع از مردم عزیزمان بوده‌اند.

سرلشکر حاتمی با بیان اینکه امروز هم با توجه به شرایط موجود و اینکه دشمن در حال آماده‌سازی نیروهای خود است و ناو هواپیمابر جدیدی را وارد منطقه کرده است، ما با هوشیاری و دقت حرکات دشمن را رصد می‌کنیم و لحظه‌ای را برای آمادگی از دست نمی‌دهیم، تصریح کرد: در همه نیروهای ارتش اعم از زمینی، دریایی، پدافند و هوایی، همگی با دقت ضمن رصد دشمن، آمادگی‌های خود را لحظه‌به‌لحظه ارتقا می‌دهند.

وی افزود: دشمن پیش‌تر مرتکب اشتباه شد و با حمله به ایران، در مخمصه گرفتار و به استیصال دچار شد. با توجه به اوامری که فرمانده معظم کل قوا به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ابلاغ کردند، امروز ‌آمادگی‌های لازم کسب شده است و اگر دشمن مجدداً دست به اقدامی بزند، بدون تردید کوبنده‌تر، شدیدتر و بدون محدودیت جغرافیایی با او و حامیانش برخورد خواهد شد.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه امیدواریم که دشمن دچار اشتباه محاسباتی نشود، اظهار کرد: اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، درسی خواهد گرفت که عبرت همگان خواهد شد.

سرلشکر حاتمی گفت: هر کس که بر اثر اشتباه محاسباتی، قصد تعدی به کشورمان را دارد، باید بداند که ملت ایران از تمدنی هشت هزار ساله و فرهنگ عاشورایی برخوردار است. ملتی که همواره متمدن و فدایی وطن خویش بوده و از کشور خود دفاع می‌کند.

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