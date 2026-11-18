به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا(س) وبینار «منزلت زن، ارزش‌های خانوادگی و اهمیت تربیت فاطمی در جامعه معاصر» به زبان بنگالی چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه برگزار شد.

این وبینار منطقه‌ای از سوی اداره کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با همکاری انجمن زنان حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور بیش از ۶۰ بانوی علاقمند برپا گردید و سخنرانان از کشورهای ج.ا.ایران، بنگلادش و هندوستان به ارائه نظرات خود پیرامون شخصیت حضرت زهرا(س) پرداختند.

در ابتدای این وبینار خانم دکتر رکن‌آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س)؛ با محوریت نقش کلیدی زنان در ساختار خانواده و جامعه، بر ضرورت بازگشت به الگوهای اصیل و انسانی تأکید کرد.

وی در این نشست با تبیین جایگاه والای زن، وی را عاملی کلیدی در تقویت بنیان خانواده دانست و خاطرنشان کرد که ثبات و پایداری خانواده، نتیجه همکاری، عشق، احترام متقابل و تعهد مشترک میان زن و مرد است.

رکن‌آبادی با اشاره به اینکه زنان دارای کرامت انسانی برابر و فرصت‌های یکسان برای تعالی معنوی هستند، نقش مسئولیت‌پذیرانه آنان را در حیات اجتماعی برجسته ساخت.

مدیرکل زنان و خانواده مجمع در ادامه سخنان خود، ویژگی‌های اصلی یک زن نمونه را با توجه به شخصیت حضرت زهرا(س)؛ در چهار محور «ایمان و پیوند با خداوند»، «اخلاق نیکو و مهربانی»، «خرد، دانش و مدیریت صحیح» و «صبر و امیدواری» خلاصه کرد و با تأکید بر ضرورت حفظ عزت نفس و کرامت انسانی، خاطرنشان کرد که مهربانی و صلح‌طلبی به معنای سلب حقوق یا پذیرش بی‌عدالتی نیست و صبر نیز نباید با تسلیم در برابر ظلم اشتباه گرفته شود.

در پایان، وی با معرفی حضرت فاطمه زهرا(س) به‌عنوان الگوی جامع و فراتر از نقش‌های تک‌بعدی، بر این نکته تأکید نمود که الگوبرداری از بانوی دوعالم حضرت فاطمه(س) می‌تواند مسیر تعالی در تمامی ابعاد زندگی را برای زنان هموار سازد.

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خانم سیده زهرا نقوی؛ پژوهشگر و اندیشمند بنگلادشی به‌عنوان دیگر سخنران این وبینار، بر کرامت و جایگاه زن در اسلام تأکید و بر ارزش معنوی و انسانی زن با استناد به قرآن و روایات سخنان خود را تکمیل نمود.

وی سه چالش اصلی و راهکارهای آن در زندگی یک زن را به شرح ذیل عنوان داشت:

* بحران هویت: مقابله با ارزش‌گذاری‌های مادی و ظاهری؛ و بازگشت به هویت الهی و کرامت انسانی.

* ضعف علمی: رفع محرومیت‌های آموزشی دختران با الگوگیری از دانش عمیق و بصیرت آن حضرت (نظیر خطبه فدکیه).

* تضعیف خانواده: تحکیم بنیان خانواده و تربیت صحیح فرزندان با الگوبرداری از مادری آگاه و مسئولیت‌پذیر.

در ادامه خانم نقوی با بیان ابعاد الگوی فاطمی؛ بندگی و معنویت، عفاف و کرامت، شجاعت در دفاع از حق، و مادری آگاه از ویژگی‌های برجسته و قابا الگوبرداری از این بانوی بزرگ اسلام دانست.

وی در پایان حل مشکلات زنان را نیازمند عمل (نه شعار)، تقویت ایمان و آگاهی، تحکیم خانواده و احیای فرهنگ فاطمی دانست.

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سخنران دیگر این نشست علمی تخصصی خانم فضیله خاتون، مدرس و فعال فرهنگی از کشور هندوستان بود که عنوان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) در نزد خداوند دارای نُه نام مبارک هستند که هر یک بیانگر بُعدی از عظمت و مقام معنوی ایشان است. در تاریخ بشریت، چهار بانوی بزرگوار به‌عنوان برترین زنان عالم معرفی شده‌اند: حضرت آسیه(س)، حضرت مریم(س)، حضرت خدیجه(س) و حضرت فاطمه زهرا(س).

نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که سه بانوی بزرگوار نخست، هر یک در عصر و زمانه‌ی خویش سرور زنان جهان و الگوی زمان خود بودند؛ اما مقام و جایگاه حضرت صدیقه طاهره(س) فراتر از مرزهای زمان و مکان است. ایشان نه‌تنها در عصر خویش، بلکه برای تمامی دوران‌ها، تمام نسل‌ها و برای همه جهانیان، عزیز و الگویی جاودانه هستند.

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شایان ذکر است خانم مرضیه بتول خان دبیری این وبینار را برعهده داشت و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نوازخان نیز عهده‌دار مترجمی مطالب سخنرانان به زبان بنگالی بود.

پخش سخنان رهبر شهید پیرامون شخصیت حضرت زهرا(س) با زیرنویس بنگالی و اقامه عزای فاطمی توسط خواهران مداح از دیگر برنامه‌های انجام شده در این نشست مجازی بود.

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