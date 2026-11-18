به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر خلج در مراسم سخنرانی و قرائت دعای توسل که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به آیه ۲۲ سوره مجادله، ایمان و تقوا را دو محور اساسی معارف قرآن کریم دانست و هفت راهکار برای تقویت و ارتقای ایمان بیان کرد.

وی با اشاره به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» اظهار داشت: این آیه نشان می‌دهد که ایمان دارای مراتب و درجات مختلف است و مؤمن نباید به مرتبه‌ای که به دست آورده اکتفا کند، بلکه باید همواره برای رسیدن به درجات بالاتر ایمان تلاش کند. فرصت زندگی در دنیا نیز زمینه‌ای برای افزایش معرفت و تقویت باورهای قلبی انسان است.

خلج نخستین راه افزایش ایمان را کسب معرفت و شناخت دانست و گفت: هر اندازه شناخت انسان از خداوند، آخرت، پیامبران و جایگاه امامت بیشتر شود، ایمان او نیز تقویت خواهد شد. حضور در جلسات معارف اهل‌بیت(ع)، شنیدن سخنان دینی و مطالعه کتاب‌های اعتقادی، حتی اگر مطالب آن‌ها به‌طور کامل در ذهن باقی نماند، در جان انسان اثر می‌گذارد و زمینه رشد ایمان را فراهم می‌کند.

وی محبت به اولیای الهی را دومین عامل تقویت ایمان برشمرد و با اشاره به روایات مربوط به تفاوت درجات ایمان سلمان و ابوذر خاطرنشان کرد: محبت به اهل‌بیت(ع) با حقیقت ایمان پیوندی عمیق دارد و هر اندازه این محبت افزایش یابد، ایمان انسان نیز رشد می‌کند. ارتباط با اهل‌بیت(ع)، زیارت حرم‌های مطهر و حضور در مجالس معارف و ذکر فضائل آنان از زمینه‌های تقویت این محبت است.

این استاد حوزه، توجه به نعمت‌های الهی را سومین راه افزایش ایمان معرفی کرد و افزود: خداوند نعمت‌های ظاهری و باطنی را میان بندگان تقسیم کرده است و انسان باید به جای تمرکز بر داشته‌های دیگران یا نداشته‌های خود، نعمت‌هایی را که از آن‌ها برخوردار است ببیند و شکرگزار باشد. نعمت‌هایی مانند توفیق زیارت، عبادت، تربیت فرزند صالح و محبت اهل‌بیت(ع) از مواهب ارزشمندی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا توجه به نعمت‌ها روحیه شکرگزاری را تقویت می‌کند و زمینه برخورداری از نعمت‌های بیشتر را فراهم می‌سازد.

خلج تفکر در آفرینش و مخلوقات الهی را چهارمین عامل رشد ایمان دانست و با اشاره به نظم حاکم بر جهان و ویژگی‌های دقیق خلقت انسان گفت: اندیشیدن در عظمت آسمان‌ها، نظم حرکت اجرام آسمانی و حتی ظرافت‌های آفرینش اعضای بدن، انسان را به شناخت قدرت و حکمت پروردگار نزدیک می‌کند. وی با اشاره به کتاب «توحید مفضل» و روایتی از امام صادق(ع)، توجه به حکمت ویژگی‌های چشم، گوش و دهان را نمونه‌ای از تفکر در صنع الهی دانست.

وی عمل صالح را پنجمین راه افزایش ایمان برشمرد و با اشاره به آیه ۱۰ سوره فاطر، «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»، تصریح کرد: همان‌گونه که ایمان زمینه انجام اعمال صالح را فراهم می‌کند، عمل صالح نیز در جان انسان اثر می‌گذارد و موجب تقویت ایمان می‌شود. از میان اعمال صالح، یاد خدا، دعا و تلاوت قرآن تأثیر ویژه‌ای در رشد باور قلبی دارند. وی همچنین به آیه دوم سوره انفال اشاره کرد که بر افزایش ایمان مؤمنان هنگام شنیدن آیات الهی تأکید دارد.

سخنران مراسم، سکینه و آرامش قلبی را ششمین عامل افزایش ایمان دانست و با اشاره به آیه چهارم سوره فتح بیان کرد: خداوند آرامش را در دل‌های مردان و زنان مؤمن قرار می‌دهد تا بر ایمان خود بیفزایند. این آرامش الهی می‌تواند زمینه پایداری و رشد ایمان را در شرایط دشوار فراهم کند. وی همچنین با اشاره به آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران درباره واکنش مؤمنان پس از تهدید دشمنان، هفتمین عامل را افزایش ایمان در شرایط بحرانی و هنگام مواجهه با فشارها و تهدیدها دانست و گفت: گاهی حوادث دشوار به جای تضعیف ایمان، موجب استحکام باور و توکل مؤمنان می‌شود.

خلج در پایان با اشاره به مصائب حضرت علی‌اصغر(ع) در واقعه کربلا، بر ضرورت توجه به معارف عاشورا و درس‌های آن تأکید کرد و برای تعجیل در فرج امام زمان(عج)، رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم، گسترش رزق حلال و بهره‌مندی مؤمنان از رحمت الهی دعا کرد. این مراسم با قرائت دعای توسل و دعا برای علو درجات درگذشتگان و شهدا به پایان رسید.