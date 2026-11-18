به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان امروز چهارشنبه، 27 آبان 1405 در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج استان گیلان با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی، بسیج را یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: بسیج امروز در عرصه‌های مختلف پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور نقش‌آفرینی می‌کند و اهمیت این نهاد مردمی با گذشت زمان و تحولات مختلف بیش از گذشته آشکار شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به‌ویژه فرماندهان، دانشمندان و اقشار مختلف مردم و رهبر شهید انقلاب، افزود: هفته بسیج سال گذشته را در کنار شهید سلیمانی، فرمانده فقید سازمان بسیج، آغاز کردیم که نگاه متعالی و اعتقاد راسخی به نقش مردم در نظام اسلامی داشت. امروز نیز با هدایت فرمانده جدید سازمان بسیج، همان رویکرد با جدیت و سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به تحولات یک سال گذشته و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی و همراهی برخی کشورهای منطقه و اعضای ناتو، تلاش کرد به اهداف خود دست یابد، اما در نهایت با شکست راهبردی مواجه شد و نتوانست به اهداف تعیین‌شده خود برسد.

سردار دامغانی با بیان اینکه دشمن در این جنگ نه‌تنها به اهداف خود دست نیافت، بلکه بخشی از موقعیت و هیمنه نظامی خود را نیز از دست داد، گفت: تغییر آرایش نیروهای آمریکایی در منطقه، عقب‌نشینی ناوهای این کشور از محدوده خلیج فارس و ناتوانی در تأمین امنیت و عادی‌سازی جریان انرژی، از نشانه‌های ناکامی راهبردی آمریکا است. فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دشمن را در شرایط پیچیده و بن‌بست قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه قدرت اصلی جمهوری اسلامی ایران در اراده مردم و انسجام ملی نهفته است، خاطرنشان کرد: دشمن در محاسبات اولیه خود تصور می‌کرد با ترور رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و دانشمندان و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، ساختار نظام دچار فروپاشی و جامعه با آشفتگی مواجه می‌شود، اما برخلاف انتظار آن‌ها، نیروهای مسلح در فاصله کوتاهی عملیات خود را ادامه دادند و مردم نیز با حضور و حمایت خود، قدرت نظام مردم‌پایه را به نمایش گذاشتند.

فرمانده سپاه قدس گیلان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اشتباهات محاسباتی دشمن، نادیده گرفتن جایگاه مردم در ساختار جمهوری اسلامی بود؛ چراکه این نظام صرفاً متکی به مسئولان و فرماندهان نیست، بلکه مردم ستون‌های اصلی آن هستند و حذف فیزیکی افراد نمی‌تواند ساختار مستحکم نظام را از بین ببرد.

سردار دامغانی با اشاره به تغییر رویکرد دشمن از تقابل نظامی به جنگ ترکیبی و شناختی بیان کرد: امروز دشمن با استفاده هم‌زمان از تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی، تهدیدهای نظامی، محاصره دریایی، اقدامات اطلاعاتی و ظرفیت رسانه‌ای تلاش می‌کند اراده مردم ایران را تضعیف کند. هدف اصلی این اقدامات، کاهش امید اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی، ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و خدشه‌دار کردن انسجام ملی است.

وی خطاب به فعالان رسانه‌ای با تأکید بر نقش مهم رسانه‌ها در شرایط کنونی اظهار کرد: اهالی رسانه امروز در خط مقدم جنگ شناختی قرار دارند و باید نسبت به آثار و پیامدهای فعالیت‌های خود هوشیار باشند. هر اقدامی که به تقویت انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، امیدآفرینی و حفظ اراده جمعی مردم منجر شود، در جبهه خودی قرار دارد و در مقابل، هرگونه رفتار منفعلانه یا اقدامی که به تضعیف این مؤلفه‌ها بینجامد، می‌تواند در راستای اهداف دشمن قرار گیرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به رویکردهای جدید سازمان بسیج گفت: بر اساس تدابیر فرمانده معظم کل قوا، دو موضوع راهبردی در دستور کار بسیج قرار گرفته است؛ نخست، ایجاد پایگاه‌های بسیج در میدان و با مختصات مردمی و محله‌ای و دوم، تحقق راهبرد «هر ایرانی، یک بسیجی». این رویکرد به معنای گسترش دایره فعالیت بسیج از ساختارهای سازمانی به همه آحاد جامعه‌ای است که دل در گرو ایران، اسلام و انقلاب دارند.

سردار دامغانی با بیان اینکه محله‌محوری و خدمت‌رسانی دو محور اساسی فعالیت‌های کنونی بسیج است، افزود: هدف اصلی این رویکردها تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش همبستگی و اعتماد عمومی و امیدآفرینی در جامعه است. بسیج تلاش می‌کند با حضور مؤثر در محلات و شناسایی مسائل و نیازهای مردم، ظرفیت‌های مردمی را برای حل مشکلات و ارائه خدمات به کار گیرد.

وی با اعلام اجرای بیش از هشت‌هزار و ۵۸۶ برنامه در هفته بسیج امسال در استان گیلان گفت: از مجموع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، هشت‌هزار و ۳۲۵ برنامه با محوریت مساجد، پایگاه‌ها و محلات اجرا می‌شود که این آمار بیانگر تمرکز جدی بسیج بر محله‌محوری و حضور مستقیم در میان مردم است. البته با توجه به ماهیت مردمی بسیج و برنامه‌هایی که به‌صورت خودجوش در طول هفته اجرا می‌شود، تعداد واقعی فعالیت‌ها بیش از آمار اعلام‌شده خواهد بود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تشریح برنامه‌های روز نخست هفته بسیج، جمعه ۲۹ آبان، با شعار «بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی» اظهار کرد: دیدار منتخبان بسیج با ائمه جمعه، حضور سازمان‌یافته بسیجیان در نماز جمعه، اجرای برنامه «میقات صالحین» و آغاز رزمایش بصیرت سیاسی از برنامه‌های محوری این روز است. همچنین مسابقات میدانی بسیجیان با حضور برگزیدگان شهرستان‌ها در مرکز استان برگزار می‌شود.

سردار دامغانی با اشاره به برنامه‌های روز شنبه ۳۰ آبان با شعار «بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت» افزود: آغاز رزمایش خدمت‌رسانی در محلات، افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی و بسیج سازندگی در شهرستان‌های مختلف، اجرای طرح‌های عمرانی از جمله آسفالت، آبرسانی، گازرسانی و کاشت نهال و همچنین ارائه خدمات مردمی در تجمعات شبانه از برنامه‌های این روز است. در این بخش، پروژه‌های شاخص بسیج سازندگی در شهرستان رضوانشهر نیز برای افتتاح پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: روز یکشنبه اول آذر با شعار «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم و ایران مقتدر» به برنامه‌های مرتبط با بانوان و خانواده اختصاص دارد. برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، تولید محتوای دیجیتال، کاروان خدمت بانوان با عنوان «بانوی مهر»، جشنواره مادران تمدن‌ساز، گفتگوهای دخترانه در بوستان‌ها و تکریم مادران و همسران از جمله برنامه‌های این روز است. همچنین جشنواره استانی «گیلدخت» با محوریت پوشاک ایرانی ـ اسلامی در روز سه‌شنبه سوم آذر برگزار و برگزیدگان آن در بخش‌های طراحی، دوخت و پژوهش معرفی می‌شوند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تشریح برنامه‌های روزهای پایانی هفته بسیج گفت: روز دوشنبه دوم آذر با شعار «بسیج، اتحاد، همبستگی و محله‌محوری» به رونمایی از سند حکمرانی محله و اجرای کارزار خدمت در بیش از هزار محله کشور اختصاص دارد. محله‌محوری در این طرح، محور همکاری مردم، مساجد، بسیج و دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و رفع مسائل محلات است و رسانه‌ها نیز با انعکاس اقدامات و خدمات صورت‌گرفته می‌توانند در امیدآفرینی و مقابله با جنگ شناختی دشمن نقش مؤثری ایفا کنند. همچنین روز سه‌شنبه با شعار «بسیج، نخبگان و توانمندی مردم»، رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با محوریت رسانه و هوش مصنوعی و موضوعات «روایت خدمت» و «روایت خیابان»، مسابقات رباتیک و تجلیل از نخبگان علمی برگزار می‌شود. روز چهارشنبه چهارم آذر نیز با شعار «بسیج بر عهد امام خویش و پای کار فرمانده» همراه با حضور گردان‌های بسیج در تجمعات شبانه، اجرای گروه‌های سرود و عصر شعر بسیج در خانه میرزا در رشت خواهد بود. همچنین روز پنجشنبه پنجم آذر با شعار «بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار»، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، رزمایش اقتدار خودرویی و کاروان‌های خودرویی در شهرستان‌ها و رژه دریایی بسیجیان در آستارا برگزار می‌شود.

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