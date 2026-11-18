به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت آیت‌الله رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر و عالم ربانی حضرت آیت الله وحیدخراسانی (قدس سره) بدین شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ الْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

ارتحال ملکوتی فقیه وارسته، مرجع عالی‌قدر شیعیان، استاد برجسته حوزه‌های علمیه و احیاگر معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس سره الشریف)، ضایعه‌ای جانکاه و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در ساحت فقاهت و مرجعیت است.

آن عالم ربانی و فقیه ژرف‌اندیش، پس از عمری سرشار از مجاهدت علمی، تحقیق، تدریس، و ترویج معارف نورانی ثقلین، میراثی گران‌سنگ از فقاهت، معنویت و تربیت حوزوی از خود به یادگار نهاد. سالیان متمادی حضور و تدریس در حوزه‌های علمیه مشهد مقدس، نجف اشرف و قم، ژرف‌نگری در مبانی فقه و اصول، دقت در استنباط احکام و پرورش نسل‌های متعدد از عالمان و مجتهدان، جایگاهی بلندی در تاریخ فقاهت شیعه رقم زد.

شخصیتی که سلوک معنوی، اخلاص، اهتمام به تهذیب نفس و پاسداری از حریم شریعت را با مسئولیت خطیر هدایت دینی جامعه درآمیخته بود. عشق خالصانه به خاندان عصمت و طهارت(ع)، به‌ویژه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و اهتمام ویژه به احیای شعائر فاطمی، تبیین مقام امامت و ولایت و تعظیم معارف اهل‌بیت(ع)، از شاخص‌ترین جلوه‌های حیات علمی و معنوی ایشان به شمار می‌رفت.

آن فقیه بزرگ، مرجعیت را نه صرفاً جایگاه افتا و تعلیم احکام، بلکه رسالتی سترگ در هدایت جامعه، پاسداری از هویت دینی، صیانت از کرامت انسان‌ها و توجه به مصالح و نیازهای مردم می‌دانست. اهتمام به امور دینی و اجتماعی، توجه به محرومان و نیازمندان، حمایت از ایتام و جلوه‌هایی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سیره آن مرحوم بود.

مواضع ایشان در دفاع از حرمت مرجعیت و حمایت از امام راحل در مقطع مبارزات پیش از انقلاب، به‌ویژه در حوادث نوزدهم دی‌ماه ۱۳۵۶ قم، و حضور در جبهه‌های دفاع مقدس در همراهی معنوی با رزمندگان اسلام، از جلوه‌های برجسته مسئولیت دینی و تاریخی ایشان است. اهتمام به مصالح اسلام و ایران، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و توجه به جایگاه رهبری و هدایت جامعه اسلامی در عصر امامین انقلاب، نیز در تبیین نسبت تاریخی حوزه‌های علمیه با انقلاب و نظام اسلامی واجد اهمیت است.

بی‌تردید، میراث آن فقیه بزرگوار را نمی‌توان تنها در آثار علمی، شاگردان و سالیان تدریس ایشان خلاصه کرد؛ بلکه استمرار سنت اصیل اجتهاد، تعمیق معارف اهل‌بیت(ع)، تربیت عالمان دین‌مدار و پیوند میان فقاهت، معنویت، تبلیغ و مسئولیت اجتماعی، سرمایه‌ای برای حوزه‌های علمیه و شیعیان خواهد بود.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت بقیةالله‌الاعظم(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه نجف اشرف، قم و مشهد مقدس، علمای اعلام، فضلا و طلاب، بیت مکرم و آقازادگان معزز آن مرجع عالی‌قدر، شاگردان و ارادتمندان ایشان و عموم ملت شریف ایران و امت اسلامی، به‌ویژه جامعه بزرگ شیعیان، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح بلند آن فقیه وارسته را با پیامبر اعظم(ص) و اهل‌بیت طاهرینش محشور، و حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی را از برکات ماندگار مکتب علمی و معنوی آن فقید سعید بهره‌مند فرماید و به بیت شریف، شاگردان، ارادتمندان و عموم مصیبت‌دیدگان، به ویژه آقا زاده های مکرم و بزرگوار صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

حَشَرَهُ اللهُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ.

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