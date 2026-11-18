به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در پی درگذشت آیت الله العظمی وحید خراسانی، طی پیامی رحلت این عالم ربانی را «غروب خورشید فقاهت» توصیف کرده و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ انْثَلَمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

با نهایت تأسف و تأثر، رحلت عالم ربانی و غروب خورشید فقاهت، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی(ره) را به محضر حضرت ولی‌عصر امام زمان (عج)، حوزه‌های علمیه، مراجع عظام تقلید، بیت شریف ایشان و عموم پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در سراسر جهان، تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم آن فقید سعید را مشمول رحمت واسعه خویش قرار داده، با انبیاء و ائمه طاهرین (سلام الله علیهم اجمعین) محشور فرماید و به بازماندگان، شاگردان و ارادتمندان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت نماید.



صالحی مدرس

جمادی‌الثانی ۱۴۴۸

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