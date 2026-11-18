به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پیامی ارتحال آیت‌الله‌العظمی شیخ وحیدخراسانی را به حوزه‌های علمیه قم و سراسر جهان تشیع، عموم مؤمنان و ملت ایران تسلیت گفت و از خدمات علمی و دینی این مرجع عالی‌قدر تجلیل کرد.

متن پیام تسلیت شیخ نعیم قاسم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

اینجانب به نمایندگی از خود و حزب‌الله، صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت رحلت فقیه اهل‌بیت(ع)، مرجع دینی، آیت‌الله‌العظمی شیخ وحیدخراسانی(قدس سره)، به حوزه علمیه دینی قم مقدس، همه حوزه‌های علمیه و عموم مؤمنان تقدیم می‌کنم.

مرجع فقید، آیت‌الله وحیدخراسانی، عمر خود را در راه خدمت به اسلام و مکتب ولایت سپری کرد و با قدرت از مسیر حق دفاع کرد.

ایشان میراث علمی بزرگی از پژوهش‌ها، درس‌ها و تألیفات و همچنین عالمانی که در محضر وی شاگردی کرده‌اند، از خود به یادگار گذاشتند؛ میراثی که آثار و برکات آن پس از رحلت ایشان نیز استمرار خواهد داشت.

از خداوند متعال، درجات عالی را برای این مرجع بزرگوار مسئلت داریم و امیدواریم ایشان را با حضرت محمد(ص) و خاندان پاک ایشان(ع) محشور فرماید.

همچنین از درگاه خداوند برای خانواده شریف ایشان، حوزه‌های علمیه دینی، ملت ایران و عموم مؤمنان، پاداش و اجر عظیم خواستاریم.

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