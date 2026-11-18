به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش ملی «مهدویت و هنر» با هدف بررسی و تبیین جایگاه مفهوم مهدویت در عرصه‌های مختلف هنری و رسانه‌ای طراحی شده است.

محورهای اصلی این رویداد شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله «تجلی مهدویت در هنرهای تجسمی، تصویری و دیجیتال»، «تجلی مهدویت در هنرهای نمایشی و آیینی»، «تجلی مهدویت در طراحی، فرش و پارچه» و «تجلی مهدویت در معماری و شهرسازی» است.

از دیگر محورهای این همایش می‌توان به «تجلی مهدویت در ادبیات و شعر»، «تجلی مهدویت در هنرهای سنتی و صنایع دستی» و «تجلی مهدویت در موسیقی و رسانه» اشاره کرد.

همچنین موضوعاتی نظیر «مهدویت در سینما و انیمیشن» و «مهدویت در طراحی و نقاشی» از جمله بخش‌های تخصصی این رویداد هنری است.

ریاست این همایش بر عهده دکتر محمدحسین رنجبر و دبیری علمی آن بر عهده دکتر مسعود راعی است. همچنین دکتر منصور امینی به عنوان دبیر اجرایی و دکتر محمد جعفری نارمنجی به عنوان دبیر کمیته علمی همایش معرفی شده‌اند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، زمان‌بندی این همایش به شرح زیر است:

افتتاحیه همایش: ۱۵ بهمن ۱۴۰۵

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ دی ماه ۱۴۰۵

آخرین مهلت ثبت‌نام در همایش: یکم بهمن ماه ۱۴۰۵

پژوهشگران و هنرمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به وب‌سایت همایش به نشانی https://conf.qeshm.iau.ir مراجعه کرده یا با پست الکترونیکی qeshmuresearch@gmail.com مکاتبه کنند. شماره تلفن دبیرخانه نیز ۰۹۱۷۵۲۸۷۰۰۹ و شماره داخلی ۸۸۱۰۵ برای پاسخگویی به سوالات اعلام شده است.

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