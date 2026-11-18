به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر جان‌گداز ارتحال مرجع عظیم‌الشأن جهان تشیع، فقیه ژرف‌اندیش، اصولی برجسته و استاد بزرگ حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، موجب اندوه عمیق و تأثر فراوان گردید.

سخن گفتن از عظمت شخصیت علمی و معنوی آن فقیه وارسته، به‌ویژه برای کسانی که افتخار تلمذ در محضر پرفیض ایشان را داشته‌اند، کاری بس دشوار است؛ زیرا آنچه از ژرفای اندیشه، قدرت استنباط، دقت نظر و احاطه علمی آن استاد بزرگ در مجالس درس مشاهده می‌شد، فراتر از آن است که بتوان در قالب الفاظ و عبارات به تصویر کشید.

اینجانب که توفیق حضور در دروس آن استاد عظیم‌الشأن و بهره‌مندی از افاضات علمی ایشان را داشته‌ام، همواره عظمت علمی، استحکام مبانی، دقت‌های موشکافانه و شیوه بدیع و عمیق ایشان را در طرح و تحلیل مسائل پیچیده اصولی، از خاطرات ماندگار دوران تحصیل خود می‌دانم آن فقیه بزرگ، در مباحث ، تنها به نقل و نقد اقوال بسنده نمی‌کرد، بلکه با ژرف‌نگری در مبانی، تحلیل دقیق موضوعات، بررسی ریشه‌های اختلاف انظار و قدرت شگرف در تفکیک جهات بحث، افق‌های تازه‌ای از تحقیق و اجتهاد را در برابر شاگردان می‌گشود.

شیوه استدلال آن استاد فرزانه، آمیخته‌ای از عمق اندیشه، قوت برهان، دقت عقلی و تسلط بر میراث عظیم فقاهت و اصول شیعه بود. حضور در محضر درس ایشان، برای اهل فضل و تحقیق، فرصتی ارزشمند برای آموختن روش صحیح استنباط، پرورش قدرت اجتهاد و آشنایی با ظرایف و دقایق دانش اصول به شمار می‌رفت. به‌راستی آن بزرگوار از نوادر عرصه فقاهت و اصول در روزگار ما بود؛ شخصیتی که نام و میراث علمی او در امتداد مکتب بزرگ نجف اشرف و قم مقدسه، در تاریخ اجتهاد شیعه ماندگار خواهد ماند.

در کنار این جایگاه رفیع علمی، آنچه بر عظمت شخصیت ایشان می‌افزود، پیوند عمیق فقاهت با معنویت، اخلاص و دلدادگی به آستان مقدس اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام بود. اهتمام ویژه آن مرجع عظیم‌القدر به ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، تعظیم شعائر دینی، احیای نام و یاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و ارادت عمیق و خالصانه به ساحت مقدس حضرت بقیةالله الأعظم عجل‌ الله‌تعالی‌ فرجه‌الشریف، جلوه‌هایی روشن از شخصیت جامع علمی و معنوی آن عالم ربانی بود.

امروز با ارتحال آن فقیه عظیم‌الشأن، حوزه‌های علمیه یکی از استوانه‌های بزرگ فقاهت و اجتهاد را از دست داده‌اند و شاگردان ایشان در سوگ استادی نشسته‌اند که نه‌تنها معلم دانش فقه و اصول، بلکه نمادی از عظمت علمی و شکوه سنت اجتهادی حوزه‌های شیعه بود. برای اینجانب، فقدان آن استاد فرزانه، افزون بر ضایعه‌ای بزرگ برای جهان تشیع، اندوهی عمیق و شخصی است؛ اندوه فقدان استادی که خاطره حضور در محضر علمی او و بهره‌گیری از دریای دانش و اندیشه‌اش، همواره در ذهن و جان این شاگرد باقی خواهد ماند.

اینجانب، به‌عنوان یکی از شاگردان آن استاد عظیم‌الشأن، با قلبی آکنده از اندوه، این مصیبت بزرگ را به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌ تعالی‌ فرجه‌الشریف، مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری ، بیت شریف و فرزندان مکرم آن مرجع فقید، شاگردان و ارادتمندان ایشان و عموم مؤمنان و پیروان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از پیشگاه خداوند متعال، برای روح بلند آن استاد فرزانه، علو درجات و حشر با محمد و آل‌محمد علیهم‌السلام و برای بازماندگان و شاگردان ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

اللّهُمَّ تَغَمَّدْهُ بِوَاسِعِ رَحْمَتِکَ، وَأَسْکِنْهُ فَسِیحَ جَنَّاتِکَ، وَارْفَعْ دَرَجَاتِهِ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ، وَاحْشُرْهُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ، وَاجْزِهِ عَنِ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ، وَعَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ خَیْرَ جَزَاءِ الْمُحْسِنِین.

محمد حسین مختاری

سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان

۲۶ آبان ۱۴۰۵

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