به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دهمین همایش ملی حکیم سبزواری با محوریت فلسفه و مطالعات میان‌رشته‌ای در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود.

این همایش علمی در دو بخش اصلی «عمومی: فلسفه و مطالعات میان‌رشته‌ای» و «ویژه: حکیم سبزواری و مطالعات میان‌رشته‌ای» طراحی شده است.

در بخش عمومی، محورهای متنوعی برای بررسی ارتباط فلسفه با سایر دانش‌ها تعریف شده است. در حوزه علوم انسانی، موضوعاتی نظیر فلسفه و روان‌شناسی، کلام، فقه، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، علوم تربیتی، مدیریت، عرفان و علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در حوزه علوم تجربی و زیستی، پژوهشگران می‌توانند در محورهای فلسفه و زیست‌شناسی، کشاورزی، علوم پزشکی، علوم ورزشی، مهندسی و محیط زیست به ارائه مقاله بپردازند.

بخش ویژه همایش نیز به طور خاص به اندیشه‌ها و آثار حکیم سبزواری اختصاص دارد. در این بخش، محورهایی چون «حکیم سبزواری و الهیات و علوم انسانی»، «حکیم سبزواری و فلسفه اسلامی»، «حکیم سبزواری و منطق»، «حکیم سبزواری و ادبیات فارسی»، «حکیم سبزواری و اقتصاد و سیاست» و «حکیم سبزواری و هنر» پیش‌بینی شده است. از دیگر موضوعات این بخش می‌توان به «جهان‌شناسی و بررسی آرای حکیم سبزواری و ارتباط آن با یافته‌های علوم تجربی جدید»، «حل چالش‌های انسان معاصر»، «جایگاه و نوآوری‌های حکیم سبزواری در علوم انسانی» و «فلسفه‌های مضاف» اشاره کرد.

علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا ۸ بهمن ماه از طریق وب‌سایت همایش به نشانی https://hakimsabzevari1404.hsu.ac.ir ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، داوری مقالات تا ۲۵ بهمن ماه به پایان می‌رسد و شرکت‌کنندگان برای حضور در همایش که در ۸ اسفندماه ۱۴۰۵ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود، باید تا این تاریخ نتیجه داوری را دریافت کرده باشند. لازم به ذکر است که در این دوره، صرفاً ارسال چکیده مقالات کافی است.

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