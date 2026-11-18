به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرایی جنبش نُجَباء گفت: با قلب‌هایی آکنده از ایمان به قضا و قدر الهی، رحلت مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی (قدس‌سره) را به محضر امام عصر (عج)، مراجع عظام، حوزه‌های علمیه، خانواده مکرم، شاگردان و دوستداران آن فقید و عموم مؤمنان تسلیت عرض می‌کنیم.

وی افزد: آن عالم فقید عمر خود را وقف خدمت به معارف اهل‌بیت (ع) کرد و در تدریس، پژوهش، تألیف و تربیت نسل‌هایی از علما و فضلای حوزه نقشی برجسته داشت. همچنین در دفاع از مکتب اهل‌بیت، احیای شعائر و خدمت به مؤمنان و یتیمان حضوری اثرگذار داشت.

السعیدی تاکید کرد: رحلت ایشان ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و امت اسلامی است. آثار علمی و معنوی این مرجع عالی‌قدر، در یاد و جان شاگردان و دوستدارانش ماندگار خواهد بود.

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