به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین آزمون بین‌المللی «دیکتۀ جغرافیایی» (Географический диктант) روسیه، به زبان فارسی و به میزبانی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، اول آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این رویداد علمی با هدف گسترش دانش جغرافیایی و آشنایی با فرهنگ روسیه، پذیرای علاقه‌مندان بدون محدودیت سنی و تحصیلی است.

دیکتۀ جغرافیایی یک پروژه بین‌المللی زیر نظر انجمن جغرافیایی روسیه است که از سال ۲۰۱۵ به ابتکار این انجمن برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری آن، گسترش دانش جغرافیایی و افزایش علاقه‌مندی به طبیعت، تاریخ، فرهنگ و اقوام روسیه است.

این رویداد برای نخستین بار به زبان فارسی و به صورت حضوری در دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.

این آزمون که شامل ۲۰ سؤال است که در مدت زمان ۴۵ دقیقه برگزار می‌شود و پرسش‌های آن موضوعات مختلفی از جغرافیای روسیه را دربرمی‌گیرد.

این رویداد فرصتی برای سنجش دانسته‌ها و آشنایی بیشتر با ویژگی‌های طبیعی و فرهنگی این کشور فراهم می‌کند.

مراسم آزمون روز یکم آذر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در پردیس شمالی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان برگزار خواهد شد.

شرکت در این رویداد برای علاقه‌مندان بدون محدودیت سنی یا تحصیلی است و به تمامی شرکت‌کنندگان گواهی معتبر از طرف انجمن جغرافیایی روسیه اعطا خواهد شد. همچنین به نفرات برتر هدایایی اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام باید به آیدی تلگرامی @Geographydictant_ru_ir پیام دهند.

لازم به ذکر است که ظرفیت این رویداد محدود است و اطلاعات بیشتر از طریق کانال رسمی دانشکده مطالعات جهان (@FWS_UT) قابل دسترسی است.

..................

پایان پیام/