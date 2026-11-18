به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در دیدار با آیت‌الله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امسال با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته‌های آوایی، شامل قرائت و حفظ، میزبانی این رویداد به قم واگذار شد.

وی افزود: این موضوع برای ما مایه مباهات و افتخار است و از این فرصت برای میزبانی شایسته مسابقات استقبال کردیم. تاکنون نشست‌های متعددی در تهران و قم برگزار شده و دیدارهایی نیز با علما و بزرگان حوزه داشته‌ایم تا ضمن اطلاع‌رسانی درباره ابعاد این رویداد، از نظرات و رهنمودهای آنان بهره‌مند شویم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با تأکید بر اهمیت حمایت معنوی علما و بزرگان حوزه از این رویداد قرآنی، تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و حمایت‌های معنوی شخصیت‌های برجسته حوزه، زمینه برگزاری شایسته این مسابقات در قم فراهم شود و شاهد آثار و برکات آن در سطح استان و کشور باشیم.

اسکندری در ادامه خاطرنشان کرد: امسال پنجمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نیز برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی شده است این رقابت‌ها همزمان با مسابقات سراسری قرآن کریم در قم برگزار شود.

وی در پایان با اشاره به هدف از دیدار با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: تلاش داریم از نظرات، رهنمودها و تجربیات آیت‌الله حسینی بوشهری در مسیر برگزاری این رویداد مهم قرآنی بهره‌مند شویم تا این مسابقات به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

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