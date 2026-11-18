به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در پیامی ارتحال آیت‌الله‌العظمی حسین وحیدخراسانی را تسلیت گفت و تأکید کرد که این مرجع عالی‌قدر عمر شریف خود را وقف خدمت به اسلام ناب محمدی، نشر معارف اهل‌بیت(ع) و مقابله با بدعت‌ها و انحرافات فکری و اخلاقی کرد.

حزب‌الله در بیانیه‌ای صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به محضر حضرت صاحب‌العصر و الزمان(عج)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و امت اسلامی به مناسبت رحلت مرجع بزرگ دینی، آیت‌الله‌العظمی شیخ حسین وحید خراسانی تقدیم کرد.

در این بیانیه آمده است: آن مرجع عالی‌قدر، چشمه‌ساری از علم و هدایت، جایگاهی رفیع از تقوا و معنویت و سرچشمه‌ای سرشار از ارزش‌های اخلاقی و انسانی بود.

حزب‌الله افزود: آیت‌الله وحیدخراسانی عمر پربرکت خود را وقف خدمت به اسلام ناب محمدی، گسترش معارف اهل‌بیت(ع)، تدریس فقه و معارف اسلامی، پاسداری از کیان اسلام و مقابله با بدعت‌ها و انحرافات فکری و اخلاقی کرد.

این بیانیه با یادآوری مسیر پربرکت علمی و فقهی آیت‌الله خراسانی تأکید کرد: آنچه این مرجع بزرگ از علم، فقه و ارزش‌ها از خود به یادگار گذاشت و نقشی که در تربیت نسل‌هایی از عالمان و اندیشمندان ایفا کرد، همواره در وجدان مؤمنان و دوستداران ایشان زنده و ماندگار خواهد بود.

حزب‌الله همچنین خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه و امت اسلامی با رحلت این مرجع بزرگ، شخصیتی برجسته در عرصه علمی و معنوی و قامتی بلند در علم و روحانیت را از دست داده‌اند.

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