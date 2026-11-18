به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و مسئولین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت و گو کردند.

آیت الله حسینی بوشهری ضمن بزرگداشت نام و یاد رهبر شهید انقلاب (قدس‌سره) و دیگر شهدای جنگ تحمیلی اخیر ابراز داشت: امیدواریم به برکت خون شهدا کشور ما از شر توطئه دشمنان نجات پیدا کند و عزت و سربلندی نصیب کشور ما بشود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم توسط سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی قرآن به عنوان دستورالعمل حاکمیت اسلامی قرار گرفت و قانون اساسی بر اساس قرآن و روایات نورانی اهل بیت (علیهم السلام) نوشته شد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: در گذشته وقتی صحبتی از تلاوت قرآن می‌شد، از قاریان کشورهای دیگر به ویژه مصر دعوت می‌شد؛ اما امروزه در مسابقات بین‌المللی چهره‌های قرآنی ایران در مسابقات بین المللی حضور پیدا می‌کنند و گاهی سرآمد کشورهایی می‌شوند که در گذشته حرف اول را می‌زدند.

وی اهتمام به قرآن را موجب خیر و برکت جامعه دانست و افزود: آیات قرآن دل‌ها را آرام می‌کند و به انسان آرامش می‌دهد.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه نباید صرفا به قرائت قرآن کریم بسنده شود، بیان داشت: آنچه امروز فضای کشور ما بیش از هر چیز دیگری نیاز دارد، عمل به قرآن است. باید کاری کنیم که فضای جامعه، فضای قرآنی شود.

وی با تأکید بر اهمیت جریان آموزه‌های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، ابراز داشت: هر کسی در هر جایگاهی که هست باید آیات قرآن را با آن مسئولیتی که دارد تطبیق دهد و بر اساس آن عمل کند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رابطه متقابل قرآن کریم و انقلاب اسلامی اظهار کرد: قرآن زمینه ساز انقلاب اسلامی شد و انقلاب اسلامی نیز در توسعه قرآن و مباحث معرفتی نقش مهمی ایفا نمود.

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