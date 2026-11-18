به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق با انتشار بیانیه‌ای، اخبار منتشرشده در برخی صفحات درباره صدور حکم برکناری سرلشکر علی الحمدانی، فرمانده تیپ علی اکبر وابسته به عتبه حسینی و فرمانده فرات الاوسط الحشد الشعبی را تکذیب کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که این خبر صحت ندارد و از رسانه‌ها و صفحات مجازی خواسته شده است با دقت و اطمینان از صحت اطلاعات، اخبار را از منابع رسمی دریافت کنند و به‌ویژه با توجه به شرایط کنونی، از بازنشر شایعات خودداری کنند.

روز گذشته فرمانده تیپ علی اکبر وابسته به عتبه حسینی و فرمانده الفرات الاوسط الحشد الشعبی از آمادگی کامل کتائب حزب الله برای تحویل پرونده حفاظت از خطوط لوله نفت در بخش جرف النصر به پلیس انرژی خبر داد.



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