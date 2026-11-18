به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهار روحانی شیعه که دو روز پیش از سوی نیروهای استخبارات طالبان در شهرستان پنجاب استان بامیان بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند و اطلاعی از وضعیت و سرنوشت آنان در دست نیست.

یک منبع مطلع صبح امروز (چهارشنبه، ۲۷ آبان) در تماس با خبرنگار خبرگزاری ابنا، بازداشت این چهار روحانی را تأیید کرد و گفت که آنان از اعضای هیئت توزیع شهریه مقام معظم رهبری در افغانستان بوده‌اند.

به گفته این منبع، روحانیون بازداشت‌شده با نام‌های حجت‌الاسلام فصیحی از شهرستان پنجاب، حجت‌الاسلام محمدی از شهرستان بهسود، حجت‌الاسلام طاهری و حجت‌الاسلام مطهری از شهرستان غزنی هستند.

این منبع تأکید کرد که افراد بازداشت‌شده تاکنون آزاد نشده‌اند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

وی همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات و دلایل اصلی بازداشت این روحانیون، گفت که تاکنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری و وضعیت آنان در دست نیست.

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