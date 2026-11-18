به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش تازه خود با عنوان «چشم‌انداز دسترسی بشردوستانه در افغانستان ـ اکتبر ۲۰۲۶» نسبت به پیامدهای محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر فعالیت‌های امدادرسانی ابراز نگرانی کرده و گفته است این محدودیت‌ها هم مشارکت کارکنان زن در عملیات بشردوستانه و هم دسترسی زنان و دختران به کمک‌ها و خدمات ضروری، از جمله اقلام بهداشتی و وسایل حفظ کرامت انسانی را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، اوچا در ماه اکتبر سال جاری میلادی ۲۹ حادثه مرتبط با دسترسی بشردوستانه در افغانستان ثبت کرده است که ۲۱ مورد آن به مداخله در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه مربوط می‌شود.

از دیگر حوادث ثبت‌شده می‌توان به چهار مورد خشونت علیه کارکنان، دارایی‌ها و تأسیسات بشردوستانه، سه مورد عملیات نظامی و درگیری و یک مورد ممانعت از تأمین نیازها یا حقوق بشردوستانه اشاره کرد.

طبق گزارش اوچا، بیشترین حوادث در مناطق غربی افغانستان ثبت شده و پس از آن مناطق جنوب و جنوب‌شرق کشور قرار دارند. همچنین ۱۱ مورد از حوادث ثبت‌شده در دسته مسائل مرتبط با جنسیت طبقه‌بندی شده‌اند.

محدودیت بر فعالیت کارکنان زن و برنامه‌های امدادی

اوچا درباره جزئیات ۲۱ مورد مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه گفته است که چهار مورد به محدودیت مشارکت کارکنان زن در عملیات امدادرسانی، سه مورد به تأخیر یا مشکلات در امضای تفاهم‌نامه‌ها و چهار مورد به مداخله در اجرای برنامه‌ها مربوط بوده است.

همچنین در سه مورد، نهادهای امدادرسان با درخواست‌هایی برای ارائه اطلاعات حساس درباره کارکنان یا دریافت‌کنندگان کمک‌ها مواجه شده‌اند. دو مورد دیگر نیز دسترسی زنان به خدمات و کمک‌های بشردوستانه را تحت تأثیر قرار داده است.

این نهاد از دیگر محدودیت‌ها به فشار بر فعالیت‌های میدانی، بازدیدهای سرزده از دفاتر سازمان‌های امدادرسان، اختلافات مربوط به زمین و مجوزها، محدودیت در انتقال اقلام بشردوستانه میان استان‌ها و تلاش برای تأثیرگذاری بر طراحی پروژه‌های امدادی اشاره کرده است.

محدودیت بر آموزش، بهداشت و معیشت زنان

بر اساس گزارش اوچا، ۱۱ حادثه مرتبط با مسائل جنسیتی شامل محدودیت‌هایی برای آموزگاران زن و کارکنان بخش بهداشت، موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های معیشتی و محدودیت دسترسی آنان به اقلام بهداشتی و وسایل ضروری برای حفظ کرامت انسانی بوده است.

اوچا هشدار داده است که این محدودیت‌ها در مواردی به اختلال در تداوم فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، تربیتی و سایر برنامه‌های بشردوستانه منجر شده است.

این نهاد تأکید کرده است که ادامه چنین محدودیت‌هایی می‌تواند دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری را بیش از پیش کاهش دهد و توانایی سازمان‌های بشردوستانه برای ارائه کمک‌ها متناسب با شرایط فرهنگی و نیازهای جامعه را تضعیف کند.

طالبان تاکنون به گزارش تازه اوچا واکنشی نشان نداده‌اند. مقام‌های این گروه پیش‌تر مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه را رد کرده و گفته‌اند که نظارت بر روند توزیع کمک‌ها با هدف اطمینان از اجرای درست آن صورت می‌گیرد.

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