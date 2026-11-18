به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری‌زاده در دیدار با آیت‌الله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به تشریح روند برگزاری مسابقات قرآنی سازمان اوقاف پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار کرد: با وجود جنگ و حوادثی که در ماه‌های گذشته رخ داد، بیش از ۶۷ هزار نفر برای حضور در این دوره از مسابقات ثبت‌نام کردند و پس از برگزاری مراحل شهرستانی و استانی، حدود ۵۴۰ نفر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند و در مرحله نهایی نیز حدود ۳۴۰ نفر در رشته‌های حفظ، قرائت و سایر رشته‌های آوایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به برگزاری پنجمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در قم افزود: دبیرخانه دائمی این مسابقات در قم مستقر است و چهار دوره گذشته نیز در این استان برگزار شده است.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده درباره تغییر محل برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم، گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده و درخواست جمعی از متسابقان برای تجدیدنظر در محل برگزاری، پس از بررسی گزینه‌های مختلف، قم برای میزبانی انتخاب شد.

وی ادامه داد: قم از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است و با توجه به جایگاه علمی و قرآنی این استان، وجود بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه(س)، حضور علما و مراجع بزرگوار و همچنین برگزاری مسابقات معارفی در این شهر، می‌تواند میزبان شایسته‌ای برای این رویداد ملی باشد. امیدواریم مسابقات امسال با کیفیتی بهتر از سال‌های گذشته و با استقبال گسترده‌تر برگزار شود و مایه مباهات کشور باشد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با تأکید بر اینکه مسابقات قرآنی باید زمینه‌ساز ارتباط عمیق‌تر مردم با قرآن باشد، بیان کرد: ما مسابقات را دریچه‌ای برای انس بیشتر با قرآن و زندگی قرآنی می‌دانیم. همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب بر تبدیل قرآن به کتاب زندگی تأکید داشتند، این رویدادها نیز باید زمینه معرفی بهتر این کتاب آسمانی و گسترش ارتباط مردم با معارف آن را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده با اشاره به ضرورت مشارکت گسترده‌تر مردم در این رویداد افزود: لازم است برای حضور بیشتر شرکت‌کنندگان و همچنین علاقه‌مندانی که به‌عنوان تماشاگر در مسابقات حضور پیدا می‌کنند، برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود و از ظرفیت حوزه علمیه و فضای معنوی قم به بهترین شکل بهره ببریم.

وی در ادامه از برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود نگرانی‌های اولیه به دلیل شرایط جنگی، تاکنون بیش از ۱۰۰ متسابق از ۷۰ کشور در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند. مرحله مقدماتی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و در صورت فراهم بودن شرایط برای تردد و برگزاری حضوری، مرحله نهایی در مشهد مقدس و در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف همچنین با اشاره به تعدد برنامه‌های قرآنی این سازمان در سال جاری اظهار کرد: امسال از سال‌های پرمسابقه سازمان اوقاف است؛ به‌گونه‌ای که در کنار مسابقات سراسری و بین‌المللی، رویدادهایی همچون مسابقات «رویش» ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال و مسابقات انتخابی حج نیز برگزار شده است.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده با اشاره به فعالیت مدرسه نخبگان قرآنی سازمان اوقاف گفت: در این طرح حدود ۳۰۰ نخبه قرآنی در کشور شناسایی شدند و ۵۰ نفر از آنان به مرحله نهایی راه یافتند که مسابقاتشان از ۱۵ تا ۱۷ شهریور ماه در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) تهران برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

وی در پایان با قدردانی از همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین اسکندری و مجموعه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در فراهم‌سازی مقدمات میزبانی مسابقات، خواستار بهره‌گیری از رهنمودها و حمایت‌های آیت‌الله حسینی بوشهری برای برگزاری هرچه بهتر این رویدادها شد.

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