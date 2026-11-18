به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری الکرخ عراق، شش تبعه فرانسوی را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش به حبس ابد محکوم کرد. با صدور این احکام، شمار شهروندان فرانسوی محکوم‌شده در این پرونده به ۱۶ نفر رسید.

شورای عالی قضایی عراق روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵) در بیانیه‌ای اعلام کرد که جلسه رسیدگی به پرونده این شش متهم با حضور وکلای مدافع آنان و نمایندگان سفارت فرانسه در عراق برگزار شد.

بر اساس این بیانیه، مجموع ۱۶ تبعه فرانسوی محکوم‌شده در این پرونده، پیش‌تر از شمال شرق سوریه به مقامات عراقی تحویل داده شده بودند.

پرونده این افراد در شعبه نخست دادگاه تحقیقات الکرخ بررسی شده و مرکز ملی همکاری قضایی بین‌المللی عراق نیز با بررسی و تطبیق ادله و اسناد بر اساس پایگاه داده‌های ملی خود، در روند رسیدگی به پرونده مشارکت داشته است. پس از تکمیل تحقیقات، متهمان برای محاکمه به دادگاه صالح ارجاع شدند.

احکام حبس ابد این شش نفر بر اساس ماده ۴ بند یک، با استناد به ماده ۲ بندهای یک و سه قانون مبارزه با تروریسم عراق مصوب سال ۲۰۰۵ و همچنین ماده ۱۳۲ بند یک قانون مجازات این کشور صادر شده است.



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