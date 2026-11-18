به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه مبارزه با تروریسم شهر پورتسودان، محمد حمدان دقلو معروف به «حمیدتی»، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع سودان، برادر وی و ۱۲ متهم دیگر را به‌ صورت غیابی به اعدام محکوم کرد.

بر اساس حکم صادرشده، دادگاه علاوه بر مجازات اعدام، دستور مصادره تمامی اموال محکومان را صادر و آنان را به پرداخت خسارت وارده به ساختمان‌ها و تأسیسات سازمان تدارکات پزشکی سودان به ارزش ۳۹.۶ میلیارد دلار محکوم کرد.

این دادگاه همچنین پیشنهاد سلب تابعیت سودانی و لغو گذرنامه‌های محکومان را مطرح کرده است.

اتهامات مطرح‌شده در این پرونده به تخریب و غارت ساختمان‌ها و تأسیسات سازمان تدارکات پزشکی پس از آغاز جنگ داخلی سودان در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ مربوط می‌شود.

در صدور این حکم، دادستانی کل سودان، از طریق کمیته ملی تحقیق درباره جرایم و نقض قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مسئولیت انجام تحقیقات، جمع‌آوری مدارک و ارائه کیفرخواست را بر عهده داشته است.

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