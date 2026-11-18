به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن شیخ محمود روز سه‌شنبه ۲۶ آبان در یک سخنرانی تلویزیونی تصریح کرد که امارات علاوه بر دخالت در امور داخلی سومالی و تلاش برای تضعیف وحدت و حاکمیت ملی آن، با دامن زدن به مناقشات منطقه‌ای در کشورهای یمن، لیبی و سودان نقش‌آفرینی می‌کند.

وی همچنین امارات را به ایجاد پایگاه‌های نظامی و تشکیل نیروهای امنیتی خارج از فرماندهی نهادهای امنیتی ملی سومالی و ارائه حمایت مالی و سیاسی به ادارات محلی برای تضعیف اقتدار دولت مرکزی متهم کرد.

رئیس‌جمهور سومالی با تأکید بر اینکه بنادر، دارایی‌های ملی کشور محسوب می‌شوند و مدیریت آن‌ها نباید خارج از چارچوب قدرت فدرال باشد، از انعقاد قراردادهای مستقیم میان امارات و دولت‌های محلی در خصوص بنادر بربره، بوصاصو و کسمایو به‌شدت انتقاد کرد.

شیخ محمود فاش کرد که ابوظبی در ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴)، بدون اطلاع و موافقت دولت فدرال موگادیشو، از منطقه و بندر «بربره» در اقلیم خودخوانده و جدایی‌طلب «سومالی‌لند» به‌عنوان گذرگاهی مخفی برای فراری‌دادن «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن استفاده کرده است.

وی با هشدار نسبت به تلاش ابوظبی برای گسترش بحران‌های لیبی، یمن و سودان به خاک سومالی، امارات را به راه‌اندازی جنگ نیابتی از طریق حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولتی متهم کرد؛ روندی که به گفته او ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند.

رئیس‌جمهور سومالی گفت: «امارات موجب شکاف و جدایی در لیبی و یمن شده و اکنون می‌خواهد همان کار را در سودان و سومالی انجام دهد.»

رئیس‌جمهور سومالی درباره پرونده سومالی‌لند نیز امارات را به ایفای نقش مستقیم در به رسمیت شناختن این منطقه جدایی‌طلب از سوی رژیم اسرائیل و خودداری از امضای بیانیه‌های عربی و اسلامی محکوم‌کننده این اقدام متهم کرد.

حسن شیخ محمود یادآور شد که هیئت وزیران از ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴) به دنبال ماجرای فراری‌دادن الزبیدی، لغو تمامی توافق‌های امنیتی، دفاعی و اقتصادی با امارات و بستن حریم هوایی سومالی به روی هواپیماهای نظامی و باری این کشور را تصویب کرده است؛ تصمیمی که به گفته او پس از گذشت ۱۰ ماه، دلایل اختلاف همچنان پابرجاست.

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