به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس عباسی، با برگزاری سه مجلس عزاداری در کشورهای نیجریه، ساحل عاج و نیجر، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) را گرامی داشت.

این مراسم‌ها که تحت نظارت مرکز مطالعات آفریقایی برگزار شد، با تمرکز بر سیره پرفراز و نشیب و مواقف رسالتی ایشان در دفاع از مبانی اسلام، با حضور گسترده مؤمنان در این مناطق برگزار گردید.

این مراسم‌ها که تحت نظارت مرکز مطالعات آفریقاییِ وابسته به این بخش و از طریق هماهنگ‌کنندگان آن در قاره آفریقا برگزار شد، با تمرکز بر سیره پرفراز و نشیب و مواقف رسالتی حضرت زهرا (س) در دفاع از مبانی اسلام، با حضور گسترده مؤمنان در این مناطق همراه بود.

سید مسلم الجابری، مسئول واحد تبلیغ دینی در این مرکز، اظهار داشت: اولین مجلس با همکاری مدرسه سلمان محمدی در ایالت کدونا کشور نیجریه برگزار شد.

در این مراسم، شیخ هاشم یوسف غرب، سخنرانی دینی با موضوع مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) ایراد کرد و بر مواضع ایشان در دفاع از امامت و صیانت از اصول اسلام تأکید نمود.

وی افزود: مرکز مذکور، دومین مجلس را در شهر بوندوکو در کشور ساحل عاج برگزار کرد. این مراسم شامل سخنرانی با عنوان «فاطمه زهرا (علیها السلام) و نقش ایشان در اسلام پس از رحلت پدر به سوی رفیق اعلی» بود که به بررسی سیره درخشان، مواقف رسالتی و نقش ایشان در دفاع از مبانی اسلام پرداخت.

وی در ادامه افزود: سومین مجلس نیز در حوزه علمیه بانوان «السیدة فاطمة الزهراء (علیها السلام)» در کشور نیجر و با هماهنگی شیخ سلیمان آدا برگزار شد.

این مراسم با حضور تعدادی از طلاب حوزه و مؤمنان برگزار گردید و به بازخوانی سیره حضرت زهرا (علیها السلام) و برجسته کردن جانفشانی‌های ایشان در راه حفظ رسالت اسلام پرداخت؛ سیره‌ای که الگویی ایمانی و اخلاقی برای ایستادگی بر اصول و ارزش‌های اصیل اسلامی است.

این مراسم‌ها در راستای برنامه‌های تبلیغی مرکز مطالعات آفریقایی در تعدادی از کشورهای این قاره، جهت احیای مناسبت‌های دینی، معرفی سیره و مواضع اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تقویت آگاهی نسبت به اصول و ارزش‌های آنان انجام می‌شود.

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