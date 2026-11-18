به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس ترحیم و بزرگداشت مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی،حرم مطهر رضوی در مشهد و حرم مطهر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) برگزار می‎‌شود.

بر اساس اعلام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، نخستین مجلس بزرگداشت این عالم ربانی، فرداشب (پنجشنبه ۲۸ آبان) پس از اقامه نماز مغرب و عشا، در رواق امام خمینی (ره) واقع در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

همچنین دومین مجلس ترحیم و بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، جمعه شب (۲۹ آبان) بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) در شهر قم برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور علما، فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم برای عرض تسلیت و بزرگداشت مقام علمی و معنوی این مرجع تقلید برگزار می‌گردد.

.

...................

پایان پیام/