به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن اهل‌بیت(ع) اسکاتلند با انتشار پیامی، درگذشت حضرت آیت‌الله وحید خراسانی را تسلیت گفت و از جایگاه علمی و معنوی این مرجع برجسته شیعه در جهان تجلیل کرد.

این انجمن در پیام خود، آیت‌الله وحید خراسانی را از برجسته‌ترین عالمان اسلامی دوران معاصر توصیف کرد و نوشت که ایشان بیش از یک قرن از عمر خود را وقف علم‌اندوزی، مرجعیت معنوی و تلاش علمی کرده بود.

انجمن اهل‌بیت اسکاتلند با اشاره به جایگاه ایشان در میان مسلمانان جهان، تأکید کرد که دستیابی به چنین جایگاهی در هر نسل تنها برای شمار اندکی از عالمان دینی امکان‌پذیر است.

در بخش دیگری از این پیام، از آیت‌الله وحید خراسانی به‌عنوان فقیهی سخت‌کوش و نویسنده‌ای پرکار یاد شده که جایگاه اخلاقی و علمی او فراتر از مرزهای جغرافیایی، پیروان و شاگردانی از سراسر جهان را به سوی خود جذب کرده بود.

این انجمن همچنین با ابراز همدردی با خانواده، شاگردان و جوامع عزادار در سراسر جهان، درگذشت ایشان را فقدان شخصیتی با دانش درستکار و کم‌نظیر توصیف کرد.

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