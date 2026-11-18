به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه به نقل از دو مقام غربی که ریاض، آن‌ها را در جریان برنامه‌های خود قرار داده است، گزارش داد که عربستان سعودی برای ادامه جنگ با نیروهای مسلح یمن تا سال آینده میلادی، آماده می‌شود. این در حالی است که نیروهای هم‌پیمان عربستان در یمن با ناکامی‌های میدانی روبه‌رو شده‌اند و حملات نیروهای مسلح یمن، زندگی در داخل عربستان را مختل می‌کند.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این دو مقام که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که مقام‌های سعودی انتظار دارند کارزار نظامی تا شش ماه دیگر ادامه پیدا کند. هدف از این اقدام، فراهم کردن زمینه برای کسب دستاوردهای میدانی متحدان یمنی عربستان پیش از ورود به هرگونه مذاکره با دولت و نیروهای مسلح یمن است.

امید ریاض به تغییر موازنه جنگ با حمایت آمریکا

به گزارش رویترز، یک منبع سوم آگاه از برنامه‌های عربستان فاش کرد که ریاض معتقد است دریافت حمایت تهاجمی آمریکا از عملیات نظامی این کشور در یمن می‌تواند مسیر جنگ را تغییر دهد و به نیروهای مورد حمایت عربستان امکان دهد ظرف چند هفته به دستاوردهای میدانی دست پیدا کنند.

این منبع خاطرنشان کرد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، تاکنون از ارائه چنین حمایتی خودداری کرده است.

این منبع در کنار دو مقام غربی، همچنین معتقد است که دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ گسترده‌تر علیه ایران می‌تواند به کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها در یمن کمک کند.

در مقابل، یک مقام وزارت خارجه عربستان از اظهارنظر درباره اطلاعاتی که مقام‌های غربی در اختیار رویترز قرار داده‌اند، خودداری کرد.

بازآرایی نیروهای سعودی و یمنی پس از عقب‌نشینی در غرب یمن

در عرصه میدانی، یکی از مقام‌های غربی به رویترز گفت که نیروهای سعودی و یمنی پس از شکست‌ها و عقب‌نشینی‌هایی که در ساحل غربی یمن و مناطق اطراف تنگه باب‌المندب از نیروهای مسلح یمن متحمل شده‌اند، در حال سازمان‌دهی مجدد صفوف خود هستند.

به گفته این مقام، این نیروها همچنین برای حفاظت از شهر عدن در برابر پیشروی نیروهای مسلح یمن، برنامه‌ریزی می‌کنند و احتمال دارد عملیات تهاجمی خود را به جبهه‌های شرقی منتقل کنند.

این ارزیابی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که درگیری‌های نظامی در یمن رو به افزایش است. نیروهای مسلح یمن پس از کسب دستاوردهایی در ساحل غربی این کشور، منطقه تنگه باب‌المندب را تحت کنترل خود درآوردند. نیروهای تحت فرماندهی عربستان سپس توانستند برخی مواضع را در اطراف این تنگه بازپس بگیرند، اما طی روزهای گذشته از آن مناطق عقب‌نشینی کردند تا به ادعای خود بر حفاظت از شهر عدن متمرکز شوند.

در همین حال، عربستان سعودی روز دوشنبه از تغییر فرمانده ائتلاف نظامی تحت رهبری خود در یمن خبر داد. اقدامی که در کنار آن، انتظار می‌رود تغییراتی نیز در فرماندهی نظامی یمن صورت بگیرد.

حملات هوایی ائتلاف سعودی

در تازه‌ترین تحولات، ائتلاف تحت سعودی امروز چهارشنبه از اجرای عملیاتی نظامی علیه نیروهای مسلح یمن خبر داد و ادعا کرد که در جریان این عملیات، ۶۰ هدف نظامی در استان‌های صنعاء، الحدیده، عمران و صعده منهدم شده است.

این ائتلاف همچنین مدعی شد که دو موشک کروز شلیک‌شده از سوی نیروهای مسلح یمنبه سمت منطقه ریاض را در دو حادثه جداگانه طی روز جاری، رهگیری کرده است.

هم‌زمان، نیروهای مورد حمایت عربستان تجهیزات و نیروهای کمکی نظامی به شهرستان «طورالباحه» و مناطق پیرامونی آن اعزام کردند. این اقدام در چارچوب تلاش‌ها برای محافظت از شهر عدن در برابر پیشروی نیروهای مسلح یمن و پس از عقب‌نشینی نیروهای هم‌پیمان ریاض از مواضع نزدیک به تنگه باب‌المندب صورت گرفته است.

ازسرگیری درگیری‌ها پس از چهار سال آرامش نسبی

درگیری نظامی کنونی در یمن در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۶ میلادی پس از حدود چهار سال آرامش نسبی که در پی آتش‌بس در ماه آوریل سال ۲۰۲۲ میلادی برقرار شده بود، از سر گرفته شد.

این رویارویی پس از آن شدت گرفت که نیروهای مسلح یمن در ۲۰ ژوئیه از آغاز مرحله جدیدی از تشدید تنش‌ها علیه عربستان خبر دادند. مرحله‌ای که هدف آن، منافع اقتصادی عربستان و خطوط کشتیرانی مرتبط با این کشور در دریای سرخ عنوان شد.

دامنه نبردها در سپتامبر گذشته گسترش یافت و به‌ویژه در ساحل غربی یمن و استان‌های تعز و الحدیده شدت گرفت. این تحولات هم‌زمان با تبادل حملات میان نیروهای مسلح یمن و عربستان رخ داد و عملاً به دوره آرامش و تنش‌زدایی پیشین پایان داد.

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