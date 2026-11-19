به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا- نخستین اسناد مبارزاتی آیت الله العظمی وحید خراسانی در گزارش ساواک، تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۳۸ شمسی را دارد، یعنی زمانی که کمتر از سه سال از تاسیس ساواک گذشته بود و چهار سال تا آغاز قیام امام خمینی ره در قم فاصله تاریخی بود.

ساواک در همین نوشته، بخشی از سخنان ایشان در انتفاد از حکومت را اینگونه گزارش می کند: «وقتی که یک ملتی سرپرست واقعی نداشت یتیم است و از آن ملت افراد لاابالی تحویل جامعه می شود و این افراد هم مسلما فاقد دین می باشند امروز هم در این مملکت و در این تهران که اسما پایتخت کشور شیعه ایران است یتیم هستیم زیرا سرپرست و مربی نداریم».

ایشان که در سال ۲۷ سالگی اجتهاد خود از آیت الله العظمی کوه کمره ای دریافت کرده بود، به عنوان مجتهدی جوان، در سال ۱۳۲۷ به نجف رفت و ۱۲ سال نیز در محضر آیات عظام در این شهر، دروسی را آموخت، در همان دوران، سخنرانی های عالمانه و پرشور ایشان در کویت، با استقبال فراوان ایرانی ها مواجه شد و با گذشت دهها سال، هنوز می توان صوت این جلسات را در آرشیو صوتی برخی از افراد یافت.

ایشان هنگام بازگشت به ایران، به اصرار آیت الله العظمی میلانی به مشهد رفت اما شرط این اقامت، عدم حضور در مراسم استقبال از شاه هنگام سفرهای زیارتی به حرم رضوی بود، شرطی که با موافقت آیت الله العظمی میلانی مواجه شد. در میان دهها سند ساواک نیز می توان نام ایشان را در کنار نام دیگر روحانیون مبارز مانند آیت الله طالقانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شهید هاشمی نژاد و دیگر مبارزان یافت.

انتقاد از لایحه خانواده دولت پهلوی، هجمه به نشریات فاسد دوران پهلوی مانند مجله زن روز، تعطیلی درس در سال ۱۳۵۵ به دلیل اهانت به امام در نشریات، نقش موثر در قیام ۱۹ دی سال ۵۶ در شهر قم و مبارزات دوران انقلاب، بازداشت گروهی از شاگردان ایشان و شهادت برخی از آنان مانند آیت الله سعیدی، بخشی از مبارزات ایشان در سالهای قبل از انقلاب اسلامی بود.

در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تلاش ایشان در استقرار ولایت فقیه در قانون اساسی و ارسال نامه ای تفضیلی به امام خمینی ره نیز از فعالیتهای ماندگار ایشان بود، ایشان در همین نامه نوشت:«ولایت فقیه علت مُحدِثه و مُبقیه جمهوری اسلامی» است.

تجلیل های مستمر ایشان از امام خمینی ره و حمایت های مستمر از رهبری علامه شهید آیت الله العظمی خامنه ای، حضور مکرر در جبهه های جنگ و تاکید بر دفاع از نظام اسلامی در مقابل دشمنان و تکرار مستمر این عبارت در میان شاگردان خویش که فرمودند: «حفظ این نظام از اوجب واجبات است؛ نه برای امروز که ما هستیم، برای همیشه تا روزی که این پرچم به دست امام زمان ارواحنافداه برسد» بخشی از اقدامات ایشان در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی بود.

موضع گیری های سیاسی آیت الله العظمی وحید خراسانی، محدود به وقایع ایران اسلامی نبود، تعطیلی دروس در اعتراض به کشتار شیعیان در پاکستان،سخنرانی های اعتراضی در حمله نیروهای مسلح عربستان به تظاهرات شیعیان بحرینی، حمایتهای مکرر از شیعیان افغانستانی و همچنین صدور فتوای ایشان بر واجب بودن دفاع از سرزمین های اهل سنت در مقابل با دشمنان با این سخنان که:«این وظیفه هر مسلمانی است که اگر یک وجب به مملکت اهل سنت در دنیا تعدی بشود از سوی کفار، وظیفه همه شیعه در قم است که باید دفاع کند و نگذارد آن نقطه مورد حمله کفار واقع شود» بخشی از جلوه های جهاد سیاسی ایشان بود.

اگر چه حتی نگارش فهرست مختصری از جهاد سیاسی ایشان در طول حدود ۷۰ ساله گذشته، در این نوشته ممکن نیست اما به عنوان آخرین عبارت این نگارش می توان احیای شعائر شیعی در قالب عزاداری های گسترده برای حضرت زهرا (س) و دیگر ائمه معصومین (ع) نیز جلوه ای دیگر از همان جهاد سیاسی دانست.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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