به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علما و طلاب افغانستان با ابراز تأسف عمیق، ارتحال آیت‌الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی، مرجع تقلید و از بزرگان حوزه علمیه را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جهان تشیع و حوزه‌های علمیه دانستند. آن‌ها در بیانیه‌ای با اشاره به میراث علمی و تربیتی ماندگار ایشان، این فقدان بزرگ را به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و مراجع عظام تسلیت گفتند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

انالله واناالیه راجعون

ارتحال عالم ربانی، فقیه صمدانی، مرجع عالی قدر جهان تشیع ،استاد عظیم الشأن حوزه‌های علمیه، محقق ژرف اندیش، مرزبان ستبر و سترگ تراث آل الله، پرچمدار غیرتمند قرآن و عترت، کفیل ایتام حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) حصن حصین شریعت وفقاهت، حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، (رضوان‌الله تعالی علیه ) ضایعه جبران ناپذیری علمی، فرهنگی موجب تألم وتأسف فراوان برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی، پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) علما و طلاب افغانستان گردید.

فقیه صمدانی و ولائی که درحوزه علمیه مشهد مقدس پرورانیده شد و در حوزه علمیه نجف اشرف با اجتهاد از ارزندترین ارکان آسمان فقاهت گردید و در حوزه علمیه قم بار علم خود را نهاند،با اندیشه ژرف به تحقیقات علمی عمق و غنا بخشید، وجود وسیع بود که بذرهایی مستعد فقاهت و معارف در زمین ها وزمینه ی مستعد می افشاند، عمر با برکت خود را صرف تربیت شاگردان برجسته و فقیهان نامدار و پاسداشت از کیان تشیع نمود.

این مرجع عالیقدر به راستی از استوانه‌های اصلی عرصه ی فقاهت در حوزه اصول ، فقه و علوم اسلامی بود که ارکان اساسی فقه اهل بیت (علیهم السلام) را پروراند، عمر شریف خویش را در راه تحصیل، منبر، تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان، با بیان حماسی و جذاب به بازنشر آثار علمی و ترویج مکتب اهل بیت (علیهم السلام)سپری نمود. در این راستا فقیهان محوری و ماندگاری را تربیت کرد.

دقت ژرف در استنباط، عمق علمی همراه با اتقان در فتوا، ناشی از انس با تراث اهل بیت (علیهم السلام)، همراه با تقویت عقاید شاگردان و شیعیان افق‌های تازه در علوم اهل‌بیت (علیهم السلام)، گشود و الگوی ماندگار علمی وغیرت دینی برای طلاب و علمای حوزه‌های علمیه خواهد بود.

امیداست فقدان این فقیه اهل بیت (علیهم السلام) و ایجاد خلأ در سپهر فقاهت و دانش حوزوی با استفاده از آثار علمی، سیره اخلاقی، غیرت دینی و میراث معنوی و شاگردان مجتهد ایشان در راستای خدمت به مکتب اهل بیت (علیهم السلام) چراغ فروزان برای رهروان طریق علم و دیانت گردد.

علما و طلاب افغانستان این ضایعه جبران ناپذیر، فقدان فقیه اهل بیت (علیهم السلام) را به محضر مبارک امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری، و حوزه‌های علمیه شیعه ،بیت مکرم، شاگردان ، مقلدان و عموم پیروان مکتب اهل بیت( علیهم السلام) تسلیت گفته از خداوند برای آن فقیه عالی‌قدر علو درجات و حشر با خاتم النبیین (صل الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) را مسئلت دارند.

علما و طلاب افغانستان

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