به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه‌ای یمنی گزارش دادند که نیروهای سعودی مستقر در شهر عدن، انجام تمرینات میدانی با شبیه‌سازی سناریوی «سقوط شهر» را آغاز کرده‌اند. محور این تمرینات، برنامه‌ریزی برای تخلیه فوری اردوگاه‌های نظامی و تأمین امنیت مسیرهای عقب‌نشینی بوده است.

به گزارش منابع آگاه، افسران سعودی مجموعه‌ای از مانورها و رزمایش‌ها را در مقرهای نیروهای مشترک، به‌ویژه در مقر فرماندهی نیروهای مشترک در منطقه البریقه و مقر فرودگاه بین‌المللی عدن، برگزار کرده‌اند.

اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که این رزمایش‌ها شامل سنجش زمان واکنش، اجرای عملیات تخلیه اردوگاه‌ها و تأمین امنیت مسیرهای خروج دریایی و زمینی برای افسران سعودی بوده است؛ اقدامی که برای شرایط اضطراری میدانی — در صورتی که کنترل بر شهر با تهدید مواجه شود — پیش‌بینی شده است.

این مانورهای میدانی در فضایی مملو از انتظار و تشدید تنش‌های نظامی در یمن صورت می‌گیرد و بازتاب‌دهنده نگرانی‌های فرماندهی نظامی عربستان سعودی از تحولات احتمالی است که می‌تواند واقعیت نظامی جدیدی را در عدن رقم بزند.

این در حالی است که «ضیف‌الله الشامی»، عضو دفتر سیاسی جنبش «انصارالله» درباره نقشه پیشروی نیروهای مسلح یمن در مناطق تحت سیطره مزدوران سعودی، گفت: «این نبرد برای صنعاء، بخشی از دفاع از تنگه باب‌المندب است و پیشروی به سمت استان‌های جنوبی بخشی از محاسبات راهبردی آن‌ها نیست.»

وی افزود که اگرچه آن‌ها قصدی برای حرکت به سوی عدن ندارند، اما هرگونه اردوگاه نظامی یا محل تجمع مزدوران را در هر کجا که بخواهد علیه نیروهای مسلح یمن استفاده شود، هدف قرار خواهند داد.

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