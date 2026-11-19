به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ در سخنرانی خود در سی‌وسومین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ، بر اهمیت روابط اقتصادی مسکو با کشورهای منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه روسیه در معادلات اقتصادی آسیا و اقیانوسیه گفت: «همکاری سازنده با اقتصادهای عضو اپک، مسیر راهبردی روسیه است و این کشور بخش جدایی‌ناپذیر منطقه به شمار می‌رود و سهم مهمی در رونق اقتصادی آن دارد.»

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به نقش این کشور در تأمین نیازهای منطقه تصریح کرد که روسیه از طریق صادرات انرژی و همچنین عرضه مقادیر قابل‌توجهی غلات و کودهای معدنی، در تأمین امنیت غذایی و انرژی آسیا و اقیانوسیه نقش دارد.

وی همچنین خواستار استفاده بیشتر کشورهای منطقه از ظرفیت‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های لجستیکی روسیه شد و بر گسترش همکاری با اعضای اپک در حوزه‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد.

پوتین در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های روسیه در بخش‌های پیشرفته فناوری، به‌ویژه انرژی هسته‌ای، اعلام کرد که مسکو برای توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی با کشورهای منطقه آمادگی کامل دارد.

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش چالش‌ها و تهدیدها علیه اقتصاد جهانی گفت که سازمان اپک باید در شرایط کنونی، زمینه‌ساز وحدت بیشتر کشورهای منطقه و تدوین دستورکاری سازنده برای همکاری باشد.

وی با اعلام حمایت مسکو از پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست شنژن، ابراز امیدواری کرد که این سند بتواند مسیر همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای میان اعضا را تقویت کند.

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