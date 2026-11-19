به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «برد کوپر» رئیس سازمان تروریستی سنتکام روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی سفر کرد. به نوشته وبگاه «یدیعوت آحارونوت»، کوپر در جریان این سفر، با «إیال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش و «رومن هافمن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) رایزنی کرد.

به نوشته وبگاه «یدیعوت آحارونوت»، کوپر در جریان این سفر، با «إیال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش و «رومن هافمن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) رایزنی کرد.

این رسانه صهیونیست درباره رایزنی کوپر با سران نظامی و امنیتی این رژیم نوشت: «این دیدار پیش از تداوم احتمالی خصومت‌ها بسیار مهم تلقی می‌شود.»

در این گزارش آمده است: «ارتش اسرائیل در حال حاضر در بحبوحه احتمال درگیری مجدد با ایران در حالت آماده‌باش کامل است و کابینه موقت منتظر تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، است.»

یدیعوت آحارونوت همچنین به نقل از منابع خود افزود: «رئیس موساد قویاً طرفدار ازسرگیری اقدام نظامی در پاسخ به تقویت توانمندی نظامی ایران است، در حالی که سایر مقامات عالی‌رتبه معتقدند که در حال حاضر نیازی فوری به انجام عملیات نیست.»

بر اساس این گزارش، قرار است کوپر در ادامه سفر به منطقه غرب آسیا، به همراه ۳۶ مشاور نظامی خود برای ارزیابی و تقویت توان پدافندی عربستان سعودی، به این کشور برود.

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