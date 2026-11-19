به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دویست‌وشصت‌وسومین شب از اجتماعات مردمی در عوارضی قم ـ تهران، پرچم ایران که با هزینه شخصی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای تهیه و به این اجتماع اهدا شده بود، با حضور خانواده‌ معظم شهدا و اقشار مختلف مردم رونمایی شد و در میان حاضران به اهتزاز درآمد.

گفتنی است؛ در یک سمت این پرچم، نقش پرچم جمهوری اسلامی ایران و در سمت دیگر، دست‌خط و عبارت زیر به چشم می‌خورد:

«با امید به دعای خیر سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

سیدمجتبی خامنه‌ای»

این پرچم در حضور جمعیت بر چوب خیزران نصب و به اهتزاز درآمد. همچنین اعلام شد که از شب آینده، پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب به‌صورت مستمر در این اجتماع حضور خواهد داشت و حاضران می‌توانند به نوبت آن را به اهتزاز درآورند.

همسر شهید دفاع مقدس پرچم اهدایی را رونمایی کرد

در این مراسم، حجت‌الاسلام اشتری، استاد حوزه علمیه قم و از حاضران ثابت این اجتماع، اجرای برنامه را برعهده داشت و حجت‌الاسلام جلالیان، راوی شهدا، به سخنرانی و روایتگری پرداخت.

مراسم رونمایی از پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب با حضور همسر شهید رضا دژآهنگی، از شهدای دوران دفاع مقدس، انجام شد؛ بانویی که حدود هفت ماه است به همراه چهار دختر، نوه‌ها و دیگر اعضای خانواده خود در این اجتماع حضور دارد و در برنامه پرچم‌گردانی مشارکت می‌کند.

این مراسم با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله میرزایی‌پور، فرزند شهید عباسعلی میرزایی‌پور از شهدای دوران دفاع مقدس و از چهره‌های مؤثر در شکل‌گیری این اجتماع مردمی، برگزار شد.

قرعه‌کشی هفت هدیه متبرک اهدایی رهبر معظم انقلاب

در بخش پایانی مراسم، با حضور فرزندان سادات حاضر در جمع، قرعه‌کشی هفت هدیه متبرک اهدایی رهبر معظم انقلاب برگزار شد. این هدایا شامل مهر و تسبیحی از تربت امام حسین(ع) بود که به قید قرعه به هفت نفر از حاضران اهدا شد.

حجت‌الاسلام میرزایی‌پور نیز پس از برگزیده‌شدن در قرعه‌کشی، از دریافت هدیه خود صرف‌نظر کرد تا قرعه‌کشی بار دیگر انجام شود و هدیه به فرد دیگری برسد؛ اقدامی که با استقبال حاضران همراه شد.

اجتماع شبانه عوارضی قم ـ تهران؛ از همراهی دو خانواده تا حضور صدها نفر

اجتماع مردمی عوارضی قم ـ تهران که اکنون ۲۶۳ شب از آغاز آن می‌گذرد، در ابتدا با حضور خودجوش دو خانواده شکل گرفت و به‌تدریج با همراهی طلاب جهادی خانه طلاب جوان و پیوستن خانواده‌ها، طلاب مدارس علمیه و اقشار مختلف مردم گسترش یافت.

حاضران این اجتماع از روزهای نخست جنگ، به‌ویژه از زمانی که دشمن عوارضی‌ها و محل‌های استقرار نیروهای انتظامی را به بمباران تهدید کرده بود، بی‌وقفه در این محل حضور داشته و به مجاهدت شبانه خود ادامه داده‌اند.

در طول این مدت، برنامه‌های مختلفی با ابتکار و مشارکت خود مردم به این اجتماع اضافه شده است؛ از بدرقه مسافران و طلب خیر برای آنان گرفته تا برافراشتن قرآن و بدرقه قرآنی خودروها، پخش سرودها و صوت‌های حماسی، بیانات رهبر شهید و یاد شهدا، اطلاع‌رسانی درباره رویدادهای صحنه نبرد، گفت‌وگو با مسافران و پذیرایی صلواتی.

این ارتباط تنها به بدرقه و دعای خیر محدود نمی‌شود؛ بلکه طلاب حاضر در اجتماع گاهی فرصتی برای شنیدن درددل‌ها و صحبت‌های صمیمانه مسافران پیدا می‌کنند؛ گفت‌وگوهایی که این حضور شبانه را به محفلی فرهنگی و اجتماعی تبدیل کرده است.

دعوت از مردم برای حضور و اهتزاز پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب

حجت‌الاسلام اشتری در پایان این مراسم اعلام کرد: پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب از امشب به‌صورت مستمر در اجتماع مردمی عوارضی قم ـ تهران حضور خواهد داشت و به‌عنوان محور پرچم‌های حاضر در این تجمع، به مدت دو ساعت به اهتزاز درمی‌آید.

وی همچنین به نمایندگی از حاضران در این اجتماع، از تمامی علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در عوارضی قم ـ تهران، در به اهتزاز درآوردن این پرچم مشارکت کنند.

این اجتماع مردمی هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در عوارضی قم ـ تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در این ساعات با حضور در جمع پرچم‌گردانان، در این برنامه مشارکت داشته باشند.