به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی (حفظه‌الله)، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، در پیامی با ابراز تأسف و تأثر از ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره)، این ضایعه بزرگ را یادآور فقدان جبران‌ناپذیر عالمان دینی در جامعه اسلامی دانست.

متن این پیام که در صفحه دفتر شیخ ابراهیم زکزاکی صادر شده است به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

امام صادق علیه‌السلام فرمودند.:

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةً، لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ».«هرگاه عالمی از دنیا برود، شکافی در اسلام پدید می‌آید که تا روز قیامت هیچ چیزی آن را پر نخواهد کرد.»

همچنین از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده است: «مَا قَبَضَ اللَّهُ عَالِمًا إِلَّا کَانَ ثُغْرَةً فِی الإِسْلَامِ لَا تُسَدُّ».

ارتحال این عالم ربانی و برجسته، ضایعه‌ای بزرگ برای اسلام و حوزه‌های علمیه است.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در پایان، از عموم مؤمنان خواسته است برای شادی روح آن مرحوم، سوره مبارکه فاتحه را قرائت کنند.

۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۸ آبان ۱۴۰۵)

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