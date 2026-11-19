به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری، در کنفرانس بین‌المللی و جشنواره هنری اقبال که روز پنجشنبه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد، با خیرمقدم به مهمانان و شرکت‌کنندگان این رویداد، از جمله سفیر پاکستان و جمعی از هنرمندان، اندیشمندان و علاقه‌مندان به علامه اقبال لاهوری، بر ضرورت گسترش پیوندهای فرهنگی میان ایران و پاکستان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه اندیشه و هنر در ایجاد ارتباط میان ملت‌ها اظهار داشت: اندیشه و هنر می‌توانند فراتر از مرزهای جغرافیایی عمل کنند و پیوندهای تازه‌ای میان ملت‌ها به وجود آورند؛ پیوندهایی که محدود به زمان و مکان نیستند و زمینه شناخت عمیق‌تر فرهنگ‌ها از یکدیگر را فراهم می‌کنند.

رئیس حوزه هنری با بیان اینکه ایران و پاکستان از پیوندهای فرهنگی و فکری عمیقی برخوردارند، افزود: باید تلاش کنیم از طریق فرهنگ، اندیشه و هنر، زمینه تبادل و تعامل بیشتر میان دو کشور را فراهم کنیم و مسیرهای تازه‌ای برای آغاز پروژه‌های بزرگ فرهنگی و فکری مشترک، با مشارکت ملت‌های منطقه، شکل دهیم.

دادمان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این رویداد و تبدیل آن به نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر فرهنگی و هنری تصریح کرد: امیدوارم این نشست سرآغازی برای برنامه‌ای بلندمدت باشد؛ برنامه‌ای که هم به شناخت و شناساندن بهتر علامه اقبال لاهوری کمک کند و هم زمینه تبادل فرهنگی میان ایران، پاکستان و دیگر ملت‌های منطقه را فراهم آورد.

وی در پایان از حضور مهمانان و شرکت‌کنندگان در کنفرانس بین‌المللی و جشنواره هنری اقبال قدردانی کرد.

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