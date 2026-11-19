به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت، در آستانه هفته بسیج با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی رشت در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» و تأکید بر نقش بی‌بدیل بسیج در دستیابی به قله‌های پیشرفت، اظهار کرد: بسیج یک مکتب و تفکر است که امروز در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سازندگی و امنیتی حضوری فعال و تعیین‌کننده دارد.

وی با تأکید بر اینکه تحقق ایران قوی با حضور و مشارکت مردم معنا پیدا می‌کند، افزود: اگر امروز شاهد پیشرفت‌های چشمگیر کشور در عرصه‌های دفاعی، فناوری و عمرانی هستیم، بخش قابل توجهی از آن مرهون تفکر بسیجی و روحیه جهادی است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت ادامه داد: بر همین اساس، برنامه‌های هفته بسیج امسال در این سپاه با رویکرد «خدمت مخلصانه» و «امیدآفرینی» طراحی شده است تا گامی عملی در مسیر تقویت ایران اسلامی برداشته شود.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و گرامیداشت یاد شهدا

امینی با تشریح برنامه‌های شاخص هفته بسیج در رشت تصریح کرد: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدای بسیجی در طول هفته، برگزاری یادواره‌های شهدا، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی «جان‌فدایان» و مسابقات ورزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

وی برگزاری برنامه ویژه «پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت» با حضور رزمندگان و پیشکسوتان بسیجی دوران دفاع مقدس را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و گفت: نواختن زنگ بسیج در مدارس، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی، تجلیل از نخبگان و برگزیدگان عرصه‌های مختلف، اجرای کاروان خودرویی و پرچم‌گردانی نیز در دستور کار قرار دارد.

اجرای رویدادهای محله‌محور و برنامه‌های فرهنگی بانوان

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی هفته بسیج خاطرنشان کرد: اختتامیه رویداد ملی محله‌محوری «کارزار خدمت» در محله کسبخ رشت با همکاری سپاه ناحیه مرکزی رشت و سپاه قدس گیلان برگزار می‌شود.

امینی، برگزاری سومین جشنواره سرود دختران، جشنواره بومی و محلی مادر و دختری با عنوان «مادران ماه، دختران آفتاب»، نشست‌های تخصصی، تبیینی و تحلیلی در مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج و نشست تخصصی «بانوی تمدن‌ساز» با محوریت هویت زن مسلمان ایرانی و نقش‌آفرینی در عرصه اجتماعی را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

خدمت‌رسانی به محرومان و افتتاح پروژه‌های جهادی

وی با بیان اینکه بسیج تجلی حضور مردم در میدان‌های مختلف خدمت و پیشرفت است، افزود: برنامه‌هایی با محوریت بسیج و اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی، برگزاری میزهای خدمت جهادی، توزیع بسته‌های معیشتی و جهیزیه و افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی، ورزشی و پایگاه‌های بسیج از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در هفته بسیج است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت همچنین از برگزاری تجمع بزرگ گردان‌های رزم بسیج در میدان شهدای ذهاب خبر داد و آن را از برنامه‌های ویژه این هفته برشمرد.

اعزام کاروان‌های سلامت به مناطق محروم

امینی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در حوزه سلامت و محرومیت‌زدایی گفت: اعزام تیم‌های پزشکی و درمانی به مناطق محروم در قالب کاروان‌های سلامت و برگزاری اردوهای جهادی با حضور گروه‌های بسیجی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج خواهد بود.

وی احصای نیازمندی‌های محلات و پیگیری مطالبات مردم تا حصول نتیجه از طریق قرارگاه‌های محله‌محور را از دیگر اقدامات گروه‌های جهادی و بسیجی سپاه ناحیه مرکزی رشت عنوان کرد و افزود: تلاش می‌شود با شناسایی دقیق مسائل و مشکلات محلات، ظرفیت‌های مردمی برای رفع نیازها و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان به کار گرفته شود.

برگزاری برنامه‌های علمی و مهارتی برای نوجوانان و جوانان

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در ادامه به برنامه‌های بصیرتی و علمی هفته بسیج اشاره کرد و گفت: همایش‌ها و کارگاه‌های بصیرتی و روشنگری در مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج برگزار می‌شود.

امینی همچنین اجرای مرحله نهایی مسابقات «میدان‌یار» در میدان شهدای ذهاب و برگزاری مسابقات «نومیدان» در مدارس نواحی یک و دو آموزش‌وپرورش رشت را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

وی نشست و تجلیل از نخبگان و تشکل‌های برتر علمی، برپایی نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی، برگزاری مسابقات علمی رباتیک و روبوکاپ و کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی با حضور نوجوانان و جوانان را از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در هفته بسیج عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت در پایان، خدمت‌رسانی به مردم، تقویت روحیه امید و مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را از رویکردهای محوری برنامه‌های هفته بسیج دانست.

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