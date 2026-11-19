به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میخائیل اولیانوف روز ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵) در جریان بررسی دستور کار بند ۳ (و) با عنوان «اجرای موافقت‌نامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در جمهوری اسلامی ایران»، دیدگاه‌های روسیه درباره وضعیت همکاری‌های پادمانی ایران و آژانس را تشریح کرد.

اولیانوف با اشاره به اینکه ایالات متحده به همراه انگلیس، آلمان و فرانسه به‌طور مستمر تلاش کرده‌اند موضوع ایران را در شورای حکام آژانس به بن‌بست بکشانند، گفت: «این روند در نهایت به حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ منجر شد؛ حمله‌ای که بدون تحریک قبلی، غیرموجه و غیرقانونی بود و پس از تصویب یک قطعنامه ضدایرانی دیگر با ماهیتی غیرحرفه‌ای و سیاسی‌شده صورت گرفت.»

وی تصریح کرد: «این حملات و همچنین حملات بعدی که در فاصله فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ انجام شد، نقض مستقیم منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حقوق بین‌الملل، قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس بود.»

نماینده روسیه با اشاره به گزارش مدیرکل آژانس اظهار کرد که این واقعیت به‌روشنی در بندهای ۳، ۴، ۱۴ و ۶۸ گزارش منعکس شده است؛ بندهایی که در آن‌ها به بی‌سابقه بودن شرایطی که اجرای پادمان‌ها در ایران با آن مواجه شده، اذعان شده است.

وی خاطرنشان کرد: «پیامد مجموع این اقدامات غیرمنطقی، کاهش چشمگیر دامنه فعالیت‌های مرتبط با پادمان در ایران بوده است؛ این در حالی است که ایران پیش از ژوئن ۲۰۲۵، تحت گسترده‌ترین فعالیت‌های بازرسی آژانس در میان کشورهای عضو قرار داشت.»

استقبال از تداوم همکاری ایران در نیروگاه بوشهر

نماینده دائم روسیه در بخش دیگری از سخنان خود، از ادامه همکاری ایران با آژانس در شرایط دشوار امنیتی استقبال کرد و گفت: «از این واقعیت استقبال می‌کنیم که تهران، با وجود تداوم وضعیت بحرانی امنیتی، همکاری با دبیرخانه آژانس را به‌طور کامل متوقف نکرده و همچنان در تمامی فعالیت‌های راستی‌آزمایی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر همکاری کامل دارد.»

وی افزود: «این نمونه مثبت نشان می‌دهد که ایران همچنان به تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه پایبند است و حتی در دشوارترین شرایط، زمانی که امنیت ملی و جان انسان‌ها در معرض خطر قرار دارد، مسئولانه عمل می‌کند.» اولیانوف همچنین با اشاره به اسناد و تحلیل‌های حقوقی ارائه‌شده از سوی ایران به آژانس، گفت که مسکو به‌دقت این اسناد را بررسی کرده و اظهارات تهران مبنی بر اینکه اجرای موافقت‌نامه پادمان خود را به‌طور رسمی به حالت تعلیق درنیاورده و آماده است به‌محض فراهم شدن شرایط، همکاری کامل با آژانس را از سر بگیرد، مورد توجه روسیه قرار دارد.

اولیانوف با حمایت از تلاش‌های مدیرکل آژانس برای یافتن راه‌حل‌های لازم به‌منظور احیای نظارت جامع هسته‌ای در ایران، تأکید کرد: «تحولات اخیر باید برای همگان روشن کرده باشد که هیچ جایگزینی برای راه‌حل مبتنی بر مذاکره وجود ندارد.»

وی با اشاره به ضرورت توجه به ریشه‌های بحران کنونی گفت: «بازگرداندن فعالیت‌های کامل راستی‌آزمایی در ایران صرفاً از طریق اقدامات فنی ساده‌ای که در گزارش مدیرکل آژانس به آن‌ها اشاره شده، امکان‌پذیر نیست.»

وی تأکید کرد: «آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، رسیدگی به ریشه‌های اصلی بحران کنونی است؛ از جمله توقف مخاصمات و ارائه تضمین‌های واقعاً قابل اتکا از سوی آمریکا و اسرائیل مبنی بر اینکه بار دیگر به استفاده از زور متوسل نخواهند شد و تهدیدی در این زمینه مطرح نخواهند کرد.»

نماینده دائم روسیه در پایان با اشاره به جایگاه و اختیارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد که این نهاد از موقعیت ویژه‌ای برای ایفای نقشی سازنده در این زمینه برخوردار است و می‌تواند از طریق تماس با تمامی کشورهای ذی‌ربط، در این مسیر نقش‌آفرینی کند.

..................

پایان پیام/