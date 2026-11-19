به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدوسه سازمان حقوق بشری و نهاد جامعه مدنی در نامه‌ای به رئیس پارلمان اروپا، نسبت به ادبیات اسلام‌هراسانه برخی نمایندگان در جریان یک مناظره پارلمانی اعتراض کردند و خواستار اقدام رسمی علیه اظهارات تبعیض‌آمیز شدند. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که درخواست‌هایی مانند ممنوعیت حجاب اسلامی، غذای حلال و نمازخانه‌های مسلمانان، به افزایش خصومت علیه میلیون‌ها مسلمان در اروپا دامن می‌زند.

این نامه را ائتلافی متشکل از ۱۰۳ سازمان، از جمله عفو بین‌الملل، استیت‌واچ و شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی، خطاب به روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، ارسال کرده است. این نامه در پی مناظره هفتم اکتبر درباره قطعنامه‌ای با عنوان «ضرورت تدوین راهبردی برای مقابله با نفوذ اسلام‌گرایی و شبکه اخوان‌المسلمین در اتحادیه اروپا» منتشر شد. قطعنامه یادشده روز هشتم اکتبر با ۳۸۱ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.

امضاکنندگان نامه می‌گویند شماری از نمایندگان پارلمان اروپا در جریان این مناظره از ادبیاتی نژادپرستانه و اسلام‌هراسانه استفاده کرده و مسلمانان را تهدیدی برای دموکراسی اروپا معرفی کرده‌اند. بر اساس این نامه، در این نشست مسلمانان به «نفوذ در نظام دموکراتیک ما همچون زهری خزنده» متهم شدند و برخی نمایندگان نیز خواستار تعطیلی نمازخانه‌های مسلمانان، ممنوعیت روسری اسلامی و غذای حلال و اخراج مسلمانانی شدند که قرآن را بر قوانین اساسی کشورهای خود مقدم می‌دانند. سازمان‌های امضاکننده هشدار داده‌اند چنین اظهاراتی موجب تشدید نفرت‌پراکنی، انگ‌زنی و جرم‌انگاری میلیون‌ها نفر بر اساس دین یا خاستگاه آنان می‌شود.

محدودیت علیه نهادهای اسلامی و جوانان مسلمان

محور اصلی مناقشه، قطعنامه‌ای است که خواستار تدوین راهبردی در سطح اتحادیه اروپا برای مقابله با آنچه حامیانش نفوذ فزاینده اخوان‌المسلمین و اسلام سیاسی در نهادهای اروپایی می‌خوانند، شده است. این قطعنامه اخوان‌المسلمین را شبکه‌ای فراملی معرفی می‌کند که بنا بر ادعای آن، از طریق سازمان‌های دینی، خیریه، آموزشی و جامعه مدنی فعالیت می‌کند و خواستار نظارت بیشتر بر نهادهای مظنون به ارتباط با این جریان، کنترل سخت‌گیرانه‌تر منابع مالی و محدود کردن دسترسی برخی گروه‌ها به نهادهای اروپایی است.

از جمله نهادهایی که در این قطعنامه هدف قرار گرفته‌اند، «انجمن سازمان‌های جوانان و دانشجویان مسلمان اروپا» (FEMYSO) است؛ تشکلی که سازمان‌های جوانان و دانشجویان مسلمان در سراسر اروپا را نمایندگی می‌کند. در جریان مناظره، یکی از نمایندگان پارلمان اروپا این انجمن را «اسب تروا» برای نفوذ در نهادهای اروپایی توصیف کرد؛ اتهامی که انجمن سازمان‌های جوانان و دانشجویان مسلمان اروپا قاطعانه رد کرده است. قطعنامه همچنین خواستار محرومیت سازمان‌های مرتبط با «شورای مسلمانان اروپا»، از جمله انجمن سازمان‌های جوانان و دانشجویان مسلمان اروپا، از دسترسی به نهادهای اتحادیه اروپا، حذف از فهرست شفافیت این اتحادیه و کنار گذاشتن از رویدادهای رسمی شده است.

هشدار درباره عادی‌سازی تبعیض علیه مسلمانان

سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده نامه معتقدند این محدودیت‌ها می‌تواند فعالیت مدنی و دموکراتیک نهادهای مسلمان را به امری مشکوک تبدیل کند؛ در حالی که رایزنی با سیاستمداران، مشارکت در مباحث عمومی و دفاع از حقوق اقلیت‌ها از فعالیت‌های عادی و مطلوب در جوامع آزاد است. آنان همچنین هشدار داده‌اند که تلاش سازمان‌های مسلمان برای مستندسازی و مقابله با اسلام‌هراسی نیز گاه به‌عنوان فعالیت سیاسی مشکوک تلقی می‌شود و این روند می‌تواند مشارکت مسلمانان در نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند.

سازمان‌های حقوق بشری با اشاره به گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده‌اند که ۴۷ درصد مسلمانان شرکت‌کننده در این بررسی، طی پنج سال پیش از آن تبعیض نژادی را تجربه کرده‌اند. امضاکنندگان از روبرتا متسولا خواسته‌اند اظهارات تبعیض‌آمیز مطرح‌شده در مناظره را محکوم کند، علیه نمایندگان مسئول اقدام رسمی انجام دهد و با حضور نمایندگان فمیزو، ائتلاف مقابله با اسلام‌هراسی در اروپا و شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی، نشستی برای بررسی پیامدهای قطعنامه برگزار کند.

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