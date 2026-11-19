به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عمرو واکد، بازیگر سرشناس سینمای مصر و هالیوود، در پیامی ویدئویی به نهمین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، به تبیین ویژگی‌ها و آرمان‌های امت محمدی پرداخت و بر ضرورت بازگشت به اصول و مبانی اصیل اسلام تأکید کرد.

عمرو واکد در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از شیخ رسول باقری بابت دعوت به این نشست، ابراز خرسندی کرد.

وی با اشاره به برخی نگاه‌های نادرست اجتماعی نسبت به حرفه بازیگری، تأکید کرد که نباید افراد را بر اساس شغل و حرفه‌شان قضاوت کرد و از این منظر، دعوت به گفت‌وگو درباره آرمان‌های امت محمدی را فرصتی ارزشمند دانست.

این بازیگر مصری در ادامه، امت محمدی را امتی توصیف کرد که در طول تاریخ در برابر ظلم، تحقیر عقل انسان و خرافات ایستادگی کرده و هرگز در برابر ستم سکوت نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ امت محمدی، فرهنگ مقاومت و دفاع از حق است، اظهار داشت: «پیروزی در اندیشه اسلامی صرفاً به معنای زنده ماندن و برخورداری از زندگی دنیوی نیست، بلکه شهادت در راه حق نیز جایگاهی والا دارد.»

واکد با اشاره به آموزه‌های اسلامی، سیره پیامبر اکرم (ص)، زندگی صحابه و رویدادهای تاریخ اسلام خاطرنشان کرد که معیار ارزشمندی انسان در امت محمدی، ثروت، مقام، فرزند و زینت‌های دنیوی نیست، بلکه جایگاه انسان نزد پروردگار و حیات حقیقی او در پیشگاه خداوند است.

این بازیگر مصری در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از وابستگی عالمان و مفتیان دینی به قدرت و حاکمان، بر ضرورت استقلال اندیشه دینی تأکید کرد و گفت که در امت محمدی نباید عالمان و مفتیانی وجود داشته باشند که دین را در خدمت قدرت قرار دهند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه نباید میان مردم و فهم دین، نظامی مبتنی بر واسطه‌گری و اقتدارگرایی شکل بگیرد، اظهار داشت: «هر فردی باید در فهم دین آگاهانه عمل کند، بیندیشد، عقل خود را به کار گیرد و برای شناخت آموزه‌های دینی تلاش کند.»

عمرو واکد در پایان این پیام ویدئویی، ابراز امیدواری کرد که امت اسلامی با بازگشت به اصول و مبانی اصیل خود، بار دیگر هویت حقیقی خویش را بازیابد و به جایگاه شایسته خود بازگردد.

این نشست به همت «مجمع جهانی قادمون» و با پوشش «شبکه اینترنتی سفیر» برگزار شد.

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