به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنا استامو، نایب‌رئیس انجمن مسلمانان یونان، عضو هیئت‌مدیره مجمع اروپایی مسلمانان (EMF) و رئیس شورای زنان این مجمع، در نهمین نشست بین‌المللی بعثت امت محمد که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در این نشست، به تشریح فعالیت‌ها و مواضع مجمع اروپایی مسلمانان در حمایت از فلسطین و جریان مقاومت پرداخت.

وی با اشاره به تحولات پس از هفتم اکتبر، اظهار داشت که مجمع اروپایی مسلمانان از نخستین روزهای جنگ غزه، برخلاف برخی سازمان‌های اسلامی در اروپا که مواضع محتاطانه‌ای اتخاذ کردند، بر حمایت از مقاومت و دفاع از حق و عدالت تأکید داشته و در این مسیر، با وجود هشدارها درباره پیامدهای احتمالی، به برگزاری برنامه‌ها، نشست‌ها و گردهمایی‌های متعدد در کشورهای اروپایی برای حمایت از فلسطین ادامه داده است.

استامو با اشاره به ایستادگی مردم ایران، فلسطین و لبنان در برابر فشارها و حملات، تأکید کرد که عامل اصلی این پایداری را نمی‌توان صرفاً در محاسبات و توانایی‌های مادی جست‌وجو کرد؛ بلکه ایمان، اعتقاد به وعده‌های الهی و باور عمیق دینی، سرچشمه اصلی استقامت این ملت‌هاست.

وی افزود که همین پایداری موجب شده است بسیاری از مردم در اروپا درباره اسلام کنجکاو شوند و در جریان تجمعات و برنامه‌های حمایتی، درباره منشأ ایمان و اعتمادبه‌نفس مسلمانان پرسش کنند.

این فعال مسلمان اروپایی همچنین فرصت کنونی را زمینه‌ای مناسب برای معرفی دوباره اسلام در دانشگاه‌ها، مدارس، اجتماعات و برنامه‌های آگاهی‌بخش اروپا دانست و گفت که پس از سال‌ها تبلیغات منفی علیه ایران، فلسطین و مقاومت، بسیاری از مردم اکنون با پرسشگری بیشتر به واقعیت‌های این تحولات توجه می‌کنند.

استامو در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نشست، ابراز امیدواری کرد که پیروزی و عدالت، افزون بر وجدان و باور مسلمانان، در عرصه واقعیت نیز تحقق یابد و مردم مظلوم در فلسطین، لبنان و یمن به پیروزی و آزادی دست یابند.

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